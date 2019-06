Riitta Väisäsen kumppanin maille tulossa 6 000 asukasta ja tuhat työpaikkaa Ylöjärvellä – kartanonomistaja Eki Mäkkylä: ”Minun kanssani ei ole neuvoteltu”

Tampereen seutu

Riitta Väisäsen kumppanin maille tulossa 6 000 asukasta ja tuhat työpaikkaa Ylöjärvellä – kartanonomistaja Eki

Riitta Väisäsen https://www.is.fi/haku/?query=riitta+vaisasen kumppanina tutuksi tullut Eki Mäkkylä https://www.is.fi/haku/?query=eki+makkyla saattaa saada miljoonapotin tulevaisuudessa.Kartanonomistaja Karl Erik “Eki” Mäkkylä omistaa nimittäin serkkunsa kanssa 25 hehtaaria maata Ylöjärven ja Tampereen rajamailla. Alue on peltoa ja metsikköä.Lähivuosina Mäkkylän kartanon kulmille ajaa ratikka. Ylöjärven kaupunki kaavailee Mäkkylän maille usean tuhannen asukkaan asuinaluetta.Samaan kuvioon kuuluu Teivon raviradan alue, ja yhteensä siellä voisi asua noin 6 000 asukasta. Lisäksi olisi tuhatkunta työpaikkaa.Sitä ennen rakentajan on hankittava maat omistukseensa, ja tonttimaa noin lähellä Ylöjärven ja Tampereen keskustaa on hinnoissaan.maankäyttöinsinööri Harri Lehén https://www.is.fi/haku/?query=harri+lehen kertoo Aamulehdessä, että maanomistajien kanssa on käyty keskusteluja maan hinnasta, mutta sopimukseen ei ole vielä päästy.Lehénin mukaan Teivossa on maksettu maasta lähes kymmenen euroa neliöltä. Halvemmallakin raakamaata Ylöjärvellä myydään – 2,60 euroa neliö. Mutta hintaan vaikuttaa se, mihin hintaan alueella on aikaisemmin tehty maakauppoja, siis Teivossa lähes kymmenellä eurolla neliö.IS ei tavoittanut Lehéniä kommenttia varten. Ylöjärven kaupunginarkkitehti Timo Rysä https://www.is.fi/haku/?query=timo+rysa vahvistaa, että Lehén avasi hyvin arvonmäärityksen yleisiä lähtökohtia alueella, eikä asiaan liittyen ole tässä vaiheessa muuta uutisoitavaa.Jos 25 hehtaaria myydään kympillä neliö, niin jonkun tilille kilahtaa 2,5 miljoonaa euroa.

Eki Mäkkylä, onko sinusta nyt tulossa miljonääri?

– Minun kanssani ei vielä ole neuvoteltu asiasta.Takavuosina Mäkkylän maille suunniteltiin liikekeskusta.Markka-aikaan se olisi tuonut Eki Mäkkylälle miljoonien markkojen tilin. Kunta ei kuitenkaan suostunut kaavoittamaan liikekeskukselle tonttia Mäkkylän pellolle.– Kaikki mitä Ylöjärvelle on tulossa, kaupunki pakottaa Elovainiolle, Eki Mäkkylä sanoo.Mäkkylän mainitsema Elovainio on kauppakeskus 3-tien varressa Mäkkylän tiluksilta useita kilometrejä Vaasan suuntaan.Ratikka on tulossa Mäkkylän kulmille, ja se varmaan lisää asuinalueen vetovoimaa ja näkynee myös rakennusmaan hinnoissa.

Kuulostaako kymmenen euroa neliöltä realistiselta?

– Minulle ei ole tarjousta tullut eikä minun kanssani ole neuvoteltu. Olen täysin tietämätön asiasta.

Eiköhän ne ilmoita ennen kuin alkavat rakentaa?

– Kyllä ne varmaan sen tekee. Pitää odotella, miten ne alkaa edetä.Teivon raviradan siirtohanke jonnekin muualle on pitkään ollut kiistakapulana.Teivon ja Mäkkylän alueen kaavahankkeista uutisoi ensimmäisenä Aamulehti.