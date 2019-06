Tampereen seutu

Tampereella on kadonnut 9-vuotias tyttö

Tampereen Linnainmaalla on kadonnut 9-vuotias tyttö, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Tyttö on nähty kello 18 aikaan menossa Piettasenkatua päiväkodin suuntaan.



Poliisin mukaan tyttö on 130–140 senttiä pitkä, hänellä on ruskea pitkä tukka, sukkahousut, pinkit kengät ja vaaleanpunainen kesämekko, jonka helmassa on oransseja tai keltaisia kukkia.



Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätänumeroon 112.