Tampereen seutu

Poliisin ammatti kiinnostaa enemmän kuin koskaan – mutta montako leukaa valintakokeessa pitää vähintään vetää?

Poliisikoulutukseen haki ennätysmäärä ammatista kiinnostuneita: vuoden 2019 koulutuksiin hakijoita oli yli 5 000. Aloituspaikkoja poliisi (AMK) -tutkintoon on yhteensä 400 tänä vuonna, eli yhtä paikkaa tavoittelee lähes 13 hakijaa.– Tämän vuoden hakijamäärä on suurin ikinä poliisin peruskoulutukseen. Parina viime vuonna hakijoita on ollut noin 4 000, joten kiinnostuksen nousu on merkittävä, sanoo rehtoriViisi vuotta sitten hakijoita oli vain hieman yli 2400, joten määrä on enemmän kuin tuplaantunut. Tosin aloituspaikkoja oli tuolloin tarjolla vain 180. Vuodesta 2017 alkaen aloituspaikkoja on ollut 400.– Poliisin ammatti on monipuolinen ja tarjoaa erilaisia urapolkuja. Opinnot Polamkissa aloittaa niin suoraan lukiosta tulleita kuin jo korkeakoulututkinnon suorittaneita. Olemme onnistuneesti saaneet sanomaamme perille monilla messuilla sekä koulu- ja varuskuntavierailuilla yhdessä poliisilaitosten kanssa. Myös Polamkin somekanavat tarjoavat paljon tietoa ja tunnelmia kampukselta.Poliisi (AMK) -opinnot kestävät noin kolme vuotta, ja tutkinto antaa kelpoisuuden esimerkiksi vanhemmaksi konstaapeliksi. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä sekä rikostutkinnassa että valvonta- ja hälytystehtävissä.Polamk ei ole mukana yhteishaussa, vaan koulutukseen on neljä hakujaksoa vuoden aikana. Tänä vuonna poliisi (AMK) -koulutuksen on aloittanut vajaa 300 opiskelijaa, ja vuoden viimeiseen aloitusryhmään valitut ovat selvillä syyskuussa.Hakijamäärät tilastoidaan koulutuksen aloitusvuoden mukaan, ei kalenterivuosittain.Poliisikoulutukseen ei voi hakea kuka tahansa. Vaatimuksiin kuuluu muun muassa Suomen kansalaisuus ja B-luokan ajokortti.Lisäksi hakijan tulee olla poliisin tehtävissä edellytettävällä tavalla nuhteeton. Hakijalla ei saa olla sellaisia sidonnaisuuksia, jotka vaarantavat tehtävien asianmukaista ja riippumatonta hoitamista. Nuhteettomuus arvioidaan hakijasta tehtävän turvallisuusselvityksen perusteella.Fyysisiin edellytyksiin kuuluu muun muassa uimataito. Valintakokeessa mitataan lisäksi hakijan kestävyyttä ja ketteryyttä. Myös penkkipunnerrus on osa valintakoetta. Naishakijoiden lihasvoimia testataan ylätaljan vedolla, jossa taljan paino on 70 prosenttia suorittajan painosta. Miehet voivat sadan prosentin painolla suoritettavan ylätaljan vedon sijaan osallistua halutessaan leuanvetotestiin.Vetotesteissä tuloksen pitää olla vähintään neljä. Muussa tapauksessa suoritus hylätään.Terveystarkastuksessa on tietyt vähimmäisarvot hakijan kuulolle ja näölle. Hakijan on osallistuttava myös huumausainetestiin.