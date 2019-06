Tampereen seutu

Tamperelaisilla on vaikeuksia luottaa juhannuksen poikkeukselliseen sääennusteeseen: ”Ihmetyttää”

Tamperelaiselle, 78, tiistai on iloinen päivä, sillä Helsingissä asuva-tytär on yökylässä kolmen pienen tyttärensä kanssa.Viiden naisen joukkio vietti iltapäivää Pikkukakkosen puistossa. Lämpöön oli varauduttu muun muassa pillimehulla. Kuusivuotiastiesi vielä, että puistoreissun jälkeen luvassa on viilennystä.– Parasta on se, että mummolassa saa melkein joka päivä jätskiä, Maj kertoi.Äitiyslomalla olevan Liisan ja tyttärien seuraava kohde on Tampereella sijaitseva kesämökki, jonne myös perheen isä ehtii perässä juhannuksenviettoon.– Siellä mennään trapetsilla, Maj ilmoitti.Mökillä pääsee tarvittaessa myös järveen.– Viime kesänä Maj jaasuivat järvessä, Liisa muisteli.Tove on nyt neljävuotias, mutta kahdeksan kuukauden ikäisellä Iriksellä edessä on ensimmäinen juhannus.– Kiva, kun saa täällä Suomessakin nauttia nyt lämmöstä, Liisa sanoi.Raili Laaksonen viettää kaupunkijuhannusta.– Kyllä se kivaa on, kun tytöt ovat täällä. Mutta on sekin kivaa, kun he lähtevät, Raili naureskeli.kesälomalla oleva, 57, söi Keskustorilla suosikkijäätelöään, salmiakkituuttia.– On niin koree ilma, että mitä sitä sisällä tekisi. Nyt täytyy nauttia, Solin kertoi.Kesämökkiä Solinilla ei ole, mutta Tampereelta lähdetään juhannuksena sentään käymään toisessa pirkanmaalaiskaupungissa, Toijalassa.– Lauantaina siellä on luvassa on vetureiden esittelyä ja ajonäytöksiä, Solin kertoo Veturipuiston Juhannus -tapahtumasta.Veturiharrastajalle kyseessä on yksi kesän kohokohdista.– Olin viimeinen tamperelainen, joka valmisti täällä vetureita. Rakentaminen loppui 90-luvun vaihteessa.oli äitinsä Marjan kanssa Koskipuistossa tutustumassa Gretan mahdolliseen opiskelukaupunkiin. Greta pyrki opiskelemaan lääketieteelliseen, ja pääsykokeiden tuloksia odotellaan.– Tultiin viettämään päivää rennosti ja löydettiin tämä puisto,kertoi.– Ja tämä kiva puu. Todettiin, että Tampere on kaunis kaupunki, Greta lisäsi.Muutaman viileämmän juhannuksen jälkeen usko tulevan jussin helteisiin ei ole vahva.– Ihmetyttää, että voiko muka tulla lämmin juhannus. Ihan ei vielä siihen luoteta, Marja Leppänen mietti.– Ihanaa, kun saa nyt rentoutua ja tehdä mitä haluaa. Myöhemmin menen sitten kesätöihin mansikanpoimijaksi, Greta kertoi.Ja kun viilennystä tarvitaan, mieluinen apu löytyy järvestä.– Kesässä parasta on uiminen, Greta ilmoitti.