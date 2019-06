Tampereen seutu

Parkanon murhasyytetty viilsi puukolla uhrinsa kaulan auki metsässä – poltti ruumista useiden päivien ajan

Muut syytetyt auttoivat 32-vuotiasta

Syyttäjä vaatii 32-vuotiaalle miehelle elinkautista vankeusrangaistusta 21-vuotiaan nuorukaisen murhasta Parkanossa viime joulukuussa. Syyttäjän mukaan syytetty hakkasi uhriaan mökin pihassa, kuljetti tämän auton takakontissa metsään ja veti siellä puukolla uhrin kaulan auki. Sen jälkeen hän siirsi 35-vuotiaan miehen kanssa ruumiin toiseen paikkaan, hakkasi ruumista kirveellä ja poltti ruumista risukasan päällä useita päiviä. Ruumis löytyi metsästä helmikuussa.32-vuotias on myöntänyt viiltäneensä uhrilta kurkun auki, mutta kiistää kirjallisen vastauksensa perusteella syyllistyneensä murhaan. Hän myöntää syyllistyneensä korkeintaan tappoon. Hänen mukaansa mukana ollut 17-vuotias tyttö löi uhria yllättäen puukolla kylkeen niin voimakkaasti, että hän halusi omalla toiminnallaan päästää urin kärsimyksistään. Hän kiistää uhrin pahoinpitelemisen ja myöntää polttaneensa ruumiin.Syyttäjä on eri mieltä tytön osuudesta. Tytön syytetään viiltäneen puukolla vertavuotavan haavan uhrin kainalon alle. Syyttäjän mukaan kyse on pahoinpitelystä. Tyttö taas sanoo, ettei hän ainakaan tahallaan ole aiheuttanut haavaa. Tyttöä syytetään myös avunannosta hautarauhan rikkomiseen nuorena henkilönä, sillä tämä oli vienyt risuja poltettavaksi ruumiin polttopaikalle.Osallistumisesta ruumiin hävittämiseen tai rikoksentekijän suojelemiseen ovat syytteessä myös tapahtuma-aikaan 35- ja 67 -vuotiaat miehet.67-vuotias mies myöntää tuoneensa polttamispaikalle polttoainetta ja sen, että 32-vuotiaan puukko oli hänen autonsa istuimen alla. Häntä syytetään rikoksentekijän suojelemisesta ja avunannosta hautarauhan rikkomiseen, mutta hän kiistää teot. Hänen mukaansa hän ei tiennyt henkirikoksesta.35-vuotiasta syytetään hautarauhan rikkomisesta ja rikoksentekijän suojelemisesta. Hän on myöntänyt haastehakemuksen mukaan osallistuneensa ruumiin siirtämiseen pääsyytetyn kanssa. Hän kuitenkin kiistää oikeudessa suojelleensa rikoksentekijää hävittämällä pääsyytetyn ja uhrin vaatteita polttamalla, kuten syyttäjä katsoo.Tytölle ja 67-vuotiaalle miehelle vaaditaan ehdollista vankeutta ja 35-vuotiaalle ehdotonta vankeutta hänen aikaisemman rikollisuutensa takia.