Valkeakosken kaksoismurhasta syytetyt kiistävät rikokset – toisen syytetyn mukaan veritekojen taustalla kiista autokaupasta

Tampereen seutu

Valkeakosken kaksoismurhasta syytetyt kiistävät rikokset – toisen syytetyn mukaan veritekojen taustalla kiista

Kahden miehen kuolemaan Valkeakoskella johtaneesta henkirikoksesta syytetyt miehet kiistävät syyllistyneensä murhaan. Toinen miehistä kiistää kokonaan osallistuneensa väkivaltaan, toinen kertoo puolustautuneensa toisen uhrin väkivaltaa vastaan.Kaksoismurhan syytteiden käsittely käynnistyi Pirkanmaan käräjäoikeudessa keskiviikkoaamuna. Sisä-Suomen kihlakunnansyyttäjä vaatii miehille elinkautista kahdesta murhasta.Syytteessä olevat rikokset tapahtuivat kerrostaloasunnossa, jossa molemmat uhrit asuivat. Tekojen taustalla oli toisen syytetyn mukaan kiista autokaupoista. Syytetyn mukaan toinen uhreista oli velkaa toisen syytetyn sukulaiselle.Toisen syytetyn mukaan tilanne käynnistyi, kun asunnon haltija yritti puukottaa häntä. Kaksinkamppailun tuoksinassa syytetty sai puukon käteensä ja puukotti uhria. Syytetty katsoo, että kyseessä on korkeintaan hätävarjelussa tehty tappo.Toinen syytetty väittää paenneensa väkivaltaa vessaan, piikittäneensä siellä suonensisäisesti Subutexia ja nukahtaneensa. Herättyään hän huomasi uhrin tapelleen toisen syytetyn kanssa. Hän kertoo vetäneensä toisen syytetyn uhrin alta pois, minkä jälkeen tämä olisi puukottanut uhria.Molemmat uhrit saivat kuolettavia pistohaavoja rinnan alueelle. Toisen uhrin kuolinsyyksi paljastui lisäksi aivoverenvuoto.Syytteen mukaan vastaajat toimivat yhteisymmärryksessä. Uhrit surmattuaan vastaajat kasasivat tavaroita toisen syytetyn päälle ja eteen sekä lieden päälle ja sytyttivät tavarat tuleen.Talon asukas huomasi asunnosta tulevan savua. Paikalle hälytetyt palomiehet löysivät asunnosta uhrit, joille oli tehty väkivaltaa.Syytteen mukaan vastaajat sytyttivät tulipalon peittääkseen jälkiään. Lisäksi he polttivat uhrin auton, jonka he ottivat käyttöön tekopaikalta paettuaan.Uhrien omaiset vaativat syytetyiltä yhteensä 70 000 euron korvauksia henkisistä kärsimyksistä ja tilapäisestä haitasta.