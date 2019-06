Tampereen seutu

Avioeroa pelännyt kolmen lapsen äiti eli Kelan silmissä kaksoiselämää – huijasi Espanjasta käsin 47 000 euroa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkomailla asuvalla Suomen kansalaisella on oikeus saada Kansaneläkelaitoksen eli Kelan etuuksia, kunhan suurin osa vuodesta vietetään kotimaan kamaralla.Säännöllisestikin ulkomailla asuva voi toki saada etuuksia tililleen, jos täyttää tukihakemuksen väärin. Näin toimi kolmen lapsen äiti lähes seitsemän vuoden ajan. Vuosien 2007–14 aikana Kela maksoi Espanjassa asuneelle naiselle perusteetonta lapsilisää, äitiys- ja vanhempainrahaa sekä lapsen kotihoidon tukea 46 682 euroa.Kuukautta kohti nainen nautti keskimäärin 560 euron extratuloa veronmaksajien kukkarosta.Lomakkeissa kysytään selvästi, asuuko tai oleskeleeko hakija ulkomailla. Nainen rastitti aina vastaukseksi ”en”.Nainen selitti oikeudessa, ettei toiminut tahallisesti. Naisen mukaan hän sai väärää tietoa aviomieheltään. Mies oli kertonut naiselle, että kaikki on hyvin, jos on ulkomailla korkeintaan yhdeksän kuukautta ja tulee välillä Suomeen. Perheellä oli koko ajan vakituinen osoite myös Suomessa.Nainen korosti, ettei hän olisi edes halunnut lähteä Suomesta. Koska mies uhkasi avioerolla, nainen päätti muuttaa mukana. Mies halusi puolestaan Espanjaan terveydellisistä syistä.Mies teki Espanjasta käsin etätöitä. Hakemuksissaan nainen oli kuitenkin kertonut, että ”puoliso ei asu tai työskentele ulkomailla”. Perheellä on kolme lasta, joista nuorin on syntynyt Espanjan-vuosina.Oikeudessa esiintyi lisäksi naisen ystävä, jonka mukaan vastaaja ”on ihmisenä aivan ihana, rehellinen ja oikeudenmukainen”.Selitykset ja kehut eivät kuitenkaan purreet Pirkanmaan käräjäoikeuteen. Nykyisin 46-vuotias nainen tuomittiin törkeästä petoksesta kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Hän joutuu korvaamaan kaikki huijaamansa rahat takaisin Kelalle.– Vastaaja on ollut täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö, eikä vastuuta omista taloudellisista ratkaisuista voi ulkoistaa ilmoittamalla, että on toiminut puolison neuvojen mukaisesti. Vastuu hakemuksissa annettujen tietojen oikeellisuudesta on ollut hakijalla eli vastaajalla, käräjäoikeus opetti naista ratkaisussaan.