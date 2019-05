Tampereen seutu

Tampereella väärät tiedot pysäköinnin hinnoista – korotukset astuvatkin voimaan vasta ensi viikolla

suunnitellut pysäköintimaksujen korotukset tulevat voimaan keskiviikkona 29. toukokuuta, kertoo Tampereen kaupunki tiedotteessaan.Muutokset koskevat kadunvarsipysäköinnin vyöhykkeitä ja hintoja sekä pysäköintilupien hintoja. Lisäksi otetaan uutena käyttöön yrityspysäköintilupa Z.Yhdyskuntalautakunta päätti muutoksista tammikuun lopulla ja päätös on nyt lainvoimainen. Maksujen korotusten taustalla on kaupunginvaltuuston hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma vuodelle 2019.Tampereen keskustassa kadunvarsipysäköinti on jaettu kolmeen maksuvyöhykkeeseen. Pysäköintihinnat säilyvät ykkösvyöhykkeellä arkisin ennallaan, mutta sunnuntaisin otetaan käyttöön maksullinen pysäköinti kello 12–18. Kakkos- ja kolmosvyöhykkeillä pysäköintimaksut nousevat.Pysäköintimaksu on ykkösvyöhykkeellä jatkossakin 3,20 euroa tunnissa ja maksimipysäköintiaika on kaksi tuntia. Sunnuntaisin maksu on puolet arkipäivän maksusta eli 1,60 euroa tunnissa.laajenee kattamaan koko keskustan kehän sisäpuolisen alueen Nalkalaa lukuun ottamatta. Ykkösvyöhykettä rajaavat Hämeenpuisto, Satakunnankatu, Rautatienkatu, Vuolteenkatu, Ratinan rantatie, Laukonsilta ja Satamakatu.Kakkosvyöhykkeellä maksu nousee nykyisestä 1,60 eurosta kahteen euroon tunnissa ja kolmosvyöhykkeellä yhdestä eurosta 1,20 euroon tunnissa. Kakkosvyöhykkeeseen kuuluu muun muassa Finlaysonin, Tampellan, Tammelan, Ratinan ja Nalkalan alueita. Kolmosvyöhykkeeseen kuuluu Kaakinmaa ja osa Amuria.Muutosten edellyttämien uusien lisäkilpien vaihtaminen aloitettiin huhtikuussa ja työtä jatketaan ensi viikon maanantaina. Myös pysäköintiautomaateissa olevat tiedot päivitettiin suurelta osin jo huhtikuussa ja viimeisetkin päivitykset tehdään ensi viikon tiistaihin mennessä. Muutostöistä huolimatta automaatit ja pysäköintisovellukset perivät siihen asti pysäköintimaksut voimassa olevien hintojen mukaisesti.on kymmenen aluetta, joiden asukkaat tai yrittäjät voivat hankkia pysäköintiluvan. Pysäköintiluvalla on oikeus poiketa liikennemerkillä osoitetusta pysäköintikiellosta, -rajoituksesta tai maksusta, mikäli lisäkilvellä näin on määrätty.Asukaspysäköintiluvan kuukausimaksu nousee nykyisestä 17,98 eurosta 20 euroon ja vuosimaksu 186 eurosta 210 euroon. Yrityspysäköintiluvan vuosimaksu nousee 434 eurosta 490 euroon.Vuoden 2019 ajan kokeillaan pysäköintitunnusten F, G, J ja K alueilla työmatkapysäköintilupaa ja vieraspysäköintilupaa. Alueen asukas voi hankkia yhden vierasluvan päivässä. Työmatkaluvan voivat hankkia kokeilualueella töissä käyvät.Vieraspysäköintiluvan hinta on viisi euroa vuorokaudelta. Työmatkaluvan hinta on sama kuin joukkoliikennelipun AB-vyöhykkeen 30 vuorokauden lippu. Joukkoliikennelipun hinnat muuttuivat vuoden alussa. Työmatkalipun hinta nousee muiden korotusten yhteydessä nykyisestä 51 eurosta 53 euroon.keskiviikosta alkaen otetaan käyttöön uusi yrityspysäköintilupa Z pysäköintitunnusalueilla A-K toimiville yrityksille. Yrityspysäköintilupa Z mahdollistaa pysäköinnin kaikilla pysäköintitunnusalueilla A−K. Lisäksi aivan ydinkeskustaan on liikennemerkein merkitty kadunvarsipysäköintiruutuja, joissa pysäköinti on sallittu tunnuksella Z. Luvan ehdot ovat pysäköintimahdollisuuden laajuutta lukuun ottamatta muuten samat kuin tavallisessa yrityspysäköintiluvassa.Yrityspysäköintilupa Z on tarkoitettu erityisesti sellaisille yrityksille, joiden toiminta edellyttää pysäköimistä eri puolilla keskustaa. Laajalla pysäköintioikeudella helpotetaan pysäköintiä työpäivän aikana ja vähennetään pysäköinnin maksamiseen, maksujen laskutukseen ja kirjanpitoon kuluvaa työtä. Yrityspysäköintiluvan Z hinta on tuhat euroa vuodelta.