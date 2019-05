Tampereen seutu

Tampereen kaupungilta ennätys­surkea tulos: lähes 60 miljoonaa euroa takkiin – ”Vaikeita päätöksiä joudutaan t

Tampereen kaupungin viime vuoden taloudellinen tulos on ennätyksellisen heikko. Alijäämää kertyi 58,8 miljoonaa euroa, kaupunki kertoo tiedotteessaan.Vaikka Tampere on jo keksinyt säästökohteita, ovat verotulot vähentyneet. Samaan aikaan asukasmäärä on kasvanut, ja uudet asukkaat tarvitsevat palveluita siinä missä vanhatkin, kaupungin tarkastuslautakunta toteaa.Jo sovitut säästötoimet tälle ja ensi vuodelle eivät riitä kattamaan viime vuonna syntynyttä tappiota.”Tarkastuslautakunnan mielestä vaikeita talouspäätöksiä joudutaan tekemään jatkossakin”, kaupungin tiedotteessa varoitetaan.Tarkastuslautakunta haluaisi, että kaupunki tarttuisi nykyistä hanakammin toimeen, jos vuoden aikana huomataan, että valtuuston asettamat taloustavoitteet eivät täyty.Tarkastuslautakunta huomauttaa tiedotteessa myös terveyspalveluiden ongelmista. Viime vuonna aluehallintovirasto määräsi Tampereen terveysasemat parantamaan palveluaan, koska kuntalaiset eivät ole saaneet yhteyttä terveysneuvontaan. Tarkastuslautakunta pitää asiaa ”erittäin valitettavana”.Tampereen Raitiotie Oy ja Raitiotien Kehitysohjelma saavuttivat niille asetetut tavoitteet viime vuonna. Raitiotien rakentaminen eteni hankkeelle asetetun tavoitekustannuksen ja aikataulun mukaisesti.Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen maanantaina.