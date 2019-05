Tampereen seutu

Pirkkalasta varastettiin neljä arvokasta kaivinkonetta – poliisi kaipaa havaintoja

20.5. 19:50

Yanmar-merkkiset kaivinkoneet vietiin viikonloppuna liikekiinteistön pihasta. Koneet painavat kolmesta viiteen tonniin kappaleelta.

Lähes 250 000 euron arvoiset kaivinkoneet on varastettu liikekiinteistön pihasta Pirkkalasta, kertoi poliisi maanantaina. Kaivinkoneet olivat uusia ja käyttämättömiä.



Yhteensä neljä kappaletta Yanmar-merkkisiä kaivinkoneita vietiin liikekiinteistön pihasta Tuottotieltä perjantaina kello 18:n ja sunnuntain kello 15:n välisenä aikana. Liike on Tampereen ohitustien varressa.



Koneet painavat kolmesta tonnista runsaaseen viiteen tonniin ja ovat keltaisia. Ne on saatettu kuljettaa paikalta samalla kertaa yhdellä perävaunullisella kuorma-autolla. Koneissa oli yrityksen tarrat kh-koneet.fi.



Mahdolliset havainnot varkaudesta voi ilmoittaa Nokian poliisiin numeroon 0295 445 888 klo 8–17 tai sähköpostilla vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi.