Tampere kiistää väitteet ramadan-paaston kieltämisestä kouluissa – muslimiperinne ei ole aiheuttanut ongelmia

Tampereen kaupunki

ottaa kantaa viikonlopun aikana mediassa levinneeseen tietoon, jonka mukaan ramadan-paaston viettäminen olisi kielletty tamperelaisissa kouluissa. Tieto on kaupungin mukaan virheellinen.Perheet saavat kaupungin tiedotteen mukaan päättää itse osallistuvatko heidän lapsensa tai nuorensa ramadan-paastoon. Ratkaisu on aina lasten vanhemmilla ja lapsilla itsellään.Suomessa on perustuslain nojalla uskonnon vapaus, joten uskontoon ja sen harjoittamiseen liittyvät asiat ovat yksilöiden itsemääräämisoikeuteen kuuluvia. Kouluilla ei ole oikeutta puuttua uskontoon liittyvän paaston harjoittamiseen eikä kaupunki ota lähtökohtaisesti kantaa minkään uskonnon harjoittamiseen.SuunnittelijaTampereen kaupungin kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksesta kertoo, että hän lähetti toukokuun alussa perusopetuksen rehtoreille sähköpostitse viestin, jossa kerrottiin ramadanin alkamisesta sekä lyhyesti islamin uskonnon mukaisista toimintatavoista paastoon liittyen. Islamin mukaan pienet lapset eivät ota osaa paastoon.– Viestissä kerrottiin islamin uskon omista toimintatavoista. Viestin tarkoitus oli kiinnittää huomiota lasten hyvinvointiin ja jaksamiseen koulupäivän aikana. Koulun näkökulmasta kysymys on ainoastaan huolesta liittyen lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin. Ramadan ei ole tuottanut tamperelaiskouluissa erityisiä ongelmia, Simonen sanoo.