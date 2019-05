Kaksi Soldiers of Odin -kulkueen ulkopuolista yhä kiinni – poliisin mukaan ryhmien välillä syntyi ”fyysistä kontaktia”

Tampereen seutu

Poliisi jatkaa tapahtumien selvittämistä Soldiers of Odin -ryhmittymän lauantaina järjestämän kulkueen tiimoilta. Kaksi kiinniotettua on vapautettu, mutta kahden kuulusteluja jatketaan.Tapahtunutta tutkitaan tällä hetkellä mellakkana, pahoinpitelyn yrityksenä ja toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapitona.Soldiers of Odin kokoontui Vanhan kirjastotalon puistoon noin 80 henkilön vahvuudella. Kokoontumisesta oli tehty poliisille ilmoitus.Kulkueen loppuvaiheessa sen ulkopuoliset tahot puuttuivat kulkueen liikkumiseen toistuvasti huutelemalla ja ärsyttämällä. Tilanteessa eri ryhmien välillä oli syntynyt jonkin asteista fyysistä kontaktia. Poliisi otti kiinni neljä henkilöä.Tilanne oli saatu poliisin toimenpitein rauhoittumaan niin, että laajempaa yhteenottoa ei päässyt tapahtumaan. Tämän hetken tiedon mukaan tapahtumassa ei ole loukkaantunut henkilöitä.Kiinniotettujen henkilöiden joukossa ei ole ollut kulkueen jäseniä eikä heitä epäillä rikoksesta.