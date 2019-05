Ikäkysymys sai demarikonkarin eroamaan valtuustoryhmästä Tampereella – yli tuhannen äänen nainen huomauttaa kunnallisjärjestön pomon saaneen vain 19 ääntä

Tampereen seutu

40 vuotta Sdp:n kaupunginvaltuutettuna Tampereella toimineenmitta omia kohtaan on tullut täyteen. Kivistö, 73, ilmoitti maanantaina eroavansa valtuustoryhmästään. Asiasta kertoi ensimmäisenä Aamulehti.Erolle on kaksi syytä: demareiden harjoittama kunnallispolitiikka ja puolueen kunnallisjärjestön maaliskuinen linjaus, joka estää yli 75-vuotiaiden nimeämisen uusiin luottamustehtäviin. Jälkimmäistä syytä Kivistö pitää ikärasismina.– Se oli viimeinen niitti. Itse en ole varmaan enää parin vuoden päästä pyrkimässäkään mihinkään, mutta kyse on demareiden arvoista. Tuo ratkaisu sotii niitä vastaan. Kaikenlainen syrjintä on meidän periaatteiden vastaista, Kivistö kertoo IS:lle.Kivistön mukaan demariryhmä on tivannut häneltä moneen otteeseen eron todellista syytä. Tätä Kivistö kummeksuu.– Onko nyt niin vaikea ymmärtää, että syinä ovat se, että haluan vaikuttaa politiikkaan ja etten hyväksy minkäänlaista syrjintää?– On vaikea kuvitella, että vastaavaa linjausta olisi muualla Suomessa. Meillä on toimiva puolue, joka noudattaa periaatteitaan ja arvojaan ilmeisesti kaikkialla muualla, mutta täällä tuli ilmeisesti yksi paha munkki.Vaikka Kivistö erosi ryhmästään, niin puoluetta hän ei ole jättämässä.Demareilla on 16 paikkaa Tampereen 67-paikkaisessa valtuustossa. Kivistö oli viime kuntavaaleissa 2017 puolueensa kuudenneksi suosituin ehdokas 1002 äänellään.– Meidän kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi on tullut sellainen henkilö, joka sai vaaleissa 19 ääntä. Vaikuttaa siltä, että hän on politiikassa ilmeisen kokematon, Kivistö viittaa demareita Tampereella johtavaanKoskisen mukaan Kivistö on ollut aiemminkin vastahangassa kunnallisjärjestön kanssa. Koskinen korostaa, että demarit haluavat antaa uusille henkilöille mahdollisuuksia tulla mukaan kaupungin päätöksentekoon.– Meillä on kaupungilla ja kaupungin yhteisössä 40 luottamuspaikkaa. Ensi maanantaina tulemme nimeämään näille paikoille 20 täysin uutta henkilöä, Koskinen paljastaa.Jo aiemmin kunnallisjärjestö on linjannut tavoitteekseen kaksoisroolien purkamisesta. Enää siis yksikään demari ei voi pitää Tampereella hallussaan kahta eri luottamustehtävää.– Tarkoitus on saada mukaan uutta osaamista sen sijaan, että keskitämme luottamustehtäviä samoille henkilöille.Koskisen mukaan 75 vuoden ikäraja on vain yksi noin 20 eri kriteeristä, joita kunnallisjärjestö jatkossa käyttää luottamushenkilöitä nimetessään. Muita ovat esimerkiksi osaaminen, vaaleihin osallistuminen ja sukupuoli.– Ikä on vain yksi arvioitava seikka ominaisuuksia arvioitaessa. Kyse ei ole ikärasismista, eikä ikää ole vielä kenenkään kohdalla vielä edes sovellettu luottamuspaikoista päätettäessä. On ikävää, että ikäkysymys on nyt nostettu tässä keskustelun kohteeksi, Koskinen sanoo.Tiedossa oli, että Kivistön tuorein kaksivuotinen pesti kaupunginhallituksessa on juuri päättymässä. Kivistölle tarjottiin paikkaa valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana, mutta sitä hän ei ottanut vastaan. Jatkossa hänen ainoa kunnallinen luottamustehtävänsä on hallituksen puheenjohtajuus kaupungin konserniyhtiön osin omistamassa VTS-kodeissa.Kivistö jatkaa valtuustossa ainakin toistaiseksi omassa yhden hengen ryhmässään.– En mää nyt niin kauhean huono valtuutettu ilmeisesti ole, kun niin moni ryhmä on nyt mua kysellyt mukaansa.