Saksalaismenetelmän aiheuttama ”kiireinen vaara” uhkaa haurastuttaa sillan tukipalkit Tampereella – remontti käyntiin jo ensi viikolla

Tampereen seutu

Saksalaismenetelmän aiheuttama "kiireinen vaara" uhkaa haurastuttaa sillan tukipalkit Tampereella – remontti k

Vihiojan ylittävän läntisen Korkinmäen sillan tukipalkit Hervannan valtaväylällä uusitaan kesällä 2019. Työt alkavat maanantaina 20. toukokuuta.Remontti vaikuttaa Hervannan valtaväylän liikennejärjestelyihin Hervannan suuntaan vievällä Korkinmäen sillalla kesäkuun alkupuolelta syys-lokakuun vaihteeseen, kertoo Tampereen kaupunki tiedotteessaan.Silta rakennettiin 1970-luvun puolivälissä osaksi Hervannan valtaväylää. Nyt sillan vanhat poikkipalkit puretaan kokonaan pois ja korvataan uusilla järeillä teräsbetonipalkeilla. Samalla uusitaan sillan kannen liikuntasaumat ja päällyste.Sillan poikittaisissa tukipalkeissa on käytetty saksalaista KA-jännemenetelmää, joka on havaittu toimimattomaksi, eikä sellaista tänä päivänä enää tehtäisi. Menetelmässä käytetty teräs saattaa ajan myötä haurastua korroosion yhteydessä. Tämä voi johtaa murtumaan rasituksessa.Tiedotteen mukaan vaara ei Korkinmäen sillan kohdalla ole akuutti, mutta kiireinen.Korkinmäen itäinen silta on 20 vuotta nuorempi, ja siinä on käytetty uudempia kestävämpiä rakennusmenetelmiä, eikä sen korjaamiselle ole tässä vaiheessa tarvetta.Urakoitsijana toimii Kreate Oy, ja työn tilaa Tampereen kaupunki.