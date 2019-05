Tampereen seutu

Yli sadan vuoden satsaus, kiitos ratikkatyömaan – nämä lehmukset tamperelaisten ilona vielä 2020-luvulla?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Hämeenkadun ensimmäinen raitiotiekortteli, Tuulensuu, etenee kohti valmistumista. Torstaina ja perjantaina istutetaan korttelin loput katupuut, kuusi puistolehmusta, uusille kasvusijoilleen.Tämän jälkeen Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun välisen osuuden, tamperelaisille tutun Tuulensuun katupuut ovat kaikki jälleen paikoillaan. Puistolehmuksia tulee Tuulensuuhun yhteensä 16, kahdeksan kummallekin puolelle katua. Puut on kasvatettu kaupungin taimistoilla ja niiden pituus on 4–5 metriä.– Puut istutetaan yhtenäiselle, puulta toiselle jatkuvalle kantavalle kasvualustalle, jossa on entisiä puuistutuksia paremmat kasvuolosuhteet. Uudet puut elävät satavuotiaiksi ja jopa vanhemmiksikin, Tampereen kaupungin ympäristösuunnittelijatoteaa.Myös jalkakäytävän kiveystyöt etenevät aikataulun mukaan. Tuulensuu on Hämeenkadun ensimmäinen kortteli, jossa raitiotie ja tuleva katurakenne valmistuvat.– Tuulensuu näyttää mallia siitä, miltä uusi Hämeenkatu jatkossa näyttää. Radan ja katurakentamisen osalta valmista Tuulensuuta päästään ihailemaan kesällä. Hämeenkadulle asennetaan vielä myöhemmin sähköradan ajojohtimet jo paikoillaan oleviin pylväisiin, mutta niistä töistä ei enää aiheudu merkittävää haittaa, Raitiotieallianssin Hämeenkadun aluevastaavakertoo.Raitiotieallianssi uusii raitiotien rakentamisen yhteydessä kaikki Hämeenkadun jalkakäytävät, maanalaisen kunnallistekniikan, eli johdot ja putket, sekä katuvalaistuksen katusuunnitelmien mukaisiksi. Hämeenkadun raitiotietyöt valmistuvat vuonna 2021, ja viimeinen osuus kadun reuna-alueista eli jalkakäytävistä ja pyöräilyväylistä vuonna 2022.Hämeenkadulle tullaan istuttamaan yhteensä 91 puuta eli enemmän kuin kadun varrella aiemmin kasvoi. Kaiken kaikkiaan raitiotien reitille tullaan istuttamaan satoja puita: 440 puistolehmusta, 84 rauduskoivua ja kymmeniä kappaleita muun muassa vuorijalavia, pylväshaapoja, vaahteroita, pylväspihlajia ja pilvikirsikoita. Puut istutetaan radan varteen koko reitille Pyynikintorilta Hervantaan ja Taysille asti.