Edunvalvojana toiminut mies kavalsi äidiltään liki 63 000 euroa: ”Yhteisiähän nämä rahat ovat”

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut äitinsä edunvalvojana toimineen 49-vuotiaan tamperelaismiehen kahdeksaksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen törkeästä kavalluksesta. Mies kavalsi äidiltään neljän vuoden aikana yhteensä hieman yli 62 600 euroa.Hoivakodissa asunut äiti muutti poikansa luokse alivuokralaiseksi kesäkuussa 2013. Pian tämän jälkeen poika ryhtyi tuolloin 67-vuotiaan äitinsä edunvalvojaksi.– Tietoni edunvalvojan toimenkuvasta olivat aika hatarat, mies myönsi myöhemmin poliisille esitutkinnassa.Vuodesta 2014 alkaen mies ei toimittanut maistraattiin minkäänlaisia edunvalvontaan liittyviä vuositilejä.– En edelleenkään oikein osaa sanoa, mitä kaikkea edunvalvojan toimiin kuuluu. Sain kyllä maistraatista jotain postia esimerkiksi vuositileistä, mutta koska olin pihalla kuin lumiukko, jäivät postit huomioimatta ja asiat hoitamatta.oli kuitenkin miehen suhtautuminen äitinsä omaisuuteen. Mies maksoi vuosien aikana omia menojaan äitinsä tililtä yli 21 000 eurolla. Omalle tililleen mies siirsi noin 10 500 euroa. Nostoja äidin tililtä mies teki 8 000 euron edestä. Äidin luottokorttia mies vingutti noin 4 500 euron verran.Aivan aluksi mies siirsi äidin eläkkeen tulemaan omalle tililleen, jotta asioiden hoitaminen olisi helpompaa. Eläkkeitä mies ehti kavaltaa lähes 18 500 euron verran.Myös vuokrien maksu siirrettiin pian maksettavaksi äidin säästöistä. Äidin auto, vuosimallin 1994 Mitsubishi Pajero, oli käytännössä miehen käytössä, ja lopulta hän siirsi auton omiin nimiinsäkin äidiltä kysymättä.– (Äiti) oli sitä mieltä, että minä saisin päättää, mikä olisi parasta, mies kertoi esitutkinnassa.– Pankista tuli aina kerran kuukaudessa tiliotteet, ja niitä näytin (äidille), mutta hän totesi, ettei häntä kiinnosta ja että hänelle on pääasia, että pärjätään.suurin ostos oli 25 000 euron arvoinen vene, jonka mies hankki Ruotsista. Tätä tekoa mies kutsui esitutkinnassa päähänpistoksi.– Tajusin, etten pysty itse maksamaan venettä. Kysyin joskus äidiltäni, voinko ottaa hänen tililtään rahaa veneen maksuihin ja hän sanoi, että kaikin mokomin.– Se jäi sille asteelle, että yhteisiähän nämä rahat ovat. Näin jälkikäteen ajatellen huono asiahan se on.Mies myi veneen myöhemmin 15 000 eurolla, muttei palauttanut euroakaan äitinsä tilille.äiti muutti palvelutaloon, jonka hoitomaksut mies jätti hoitamatta runsaan puolen vuoden ajan. Miehen toiminta paljastui maksamattomien laskujen vuoksi, ja vastuu äidin asioiden hoidosta siirrettiin yleiselle edunvalvojalle.Mies myönsi tekonsa, mutta korosti, ettei toiminut rikollisessa tarkoituksessa. Mies väitti myös aikovansa maksaa rahat takaisin, kun saisi oman taloutensa kuntoon.– Jos äitini olisi ihan ruumiin ja sielun voimissaan, olettaisin hänen antavan minulle luvan rahojen ottamiseen.– En ole kuitenkaan (äidin) ainoana jälkeläisenä ajatellut asiaa siten, että tulen kuitenkin rahat jossain vaiheessa perimään, joten miksi en niitä käyttäisi jo aikaisemmin.mies luonnehti vuositilien laiminlyöntien syyksi omaa saamattomuuttaan ja välinpitämättömyyttään.– Se on luonteessani. Jotenkin tuntuu, että kaikki tapahtuu vaikeimman kautta. Opin asioita kantapään kautta ja hoidan asioita vasta sitten, kun on liian myöhäistä.Miehen mukaan hänellä on läheinen suhde äitiinsä. Poliisikuulusteluissa kesäkuussa 2018 hän kuitenkin myönsi, ettei ollut koko vuonna käynyt katsomassa äitiään.Oikeus määräsi miehen korvaamaan kavaltamansa rahat takaisin äidilleen viivästyskorkojen kera.Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.