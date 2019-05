Pyöräilijöille etuiluoikeus Tampereella – katso 36 risteystä, joissa ”virtuaalinen painonappi” taskussa vaikuttaa liikennevaloihin

Tampereen seutu

Pyöräilijöille etuiluoikeus Tampereella – katso 36 risteystä, joissa ”virtuaalinen painonappi” taskussa vaikut

















Tampereella on otettu kokeiluvaiheen jälkeen käyttöön mobiilisovellus, joka toimii kuin virtuaalinen jalankulkijan painonappi liikennevaloissa ja pyytää pyöräilijälle ennakoiden vihreän valon. Nyt pyöräilijä saa myös aiennusta ja pidennystä vihreään valoon.Joukkoliikenteen etuisuus on kuitenkin ensimmäisellä sijalla, kertoo Tampereen kaupunki tiedotteessaan.Sovelluksella pysähdyksiä liikennevaloissa voidaan vähentää ja nopeuttaa matka-aikaa ja näin sujuvoittaa pyöräilyä. CrossCycle-sovellusta testattiin 17 liittymässä Hatanpään valtatieltä, Nuolialantiellä ja Puutarhakadulla vuosina 2017–2018. Nyt sovellus toimii 36 liittymässä. Uusina kulkusuuntina mukana ovat Pispalan valtatie, Teiskontie, Sammonkatu ja Sammon valtatie.CrossCycle seuraa pyöräilijän etenemistä GPS-paikannuksen avulla ja lähettää liikennevalokojeelle pyynnön 50–100 metriä ennen risteystä. Sovellus ilmoittaa käyttäjälle äänimerkillä tai värähdystoiminnalla, kun pyyntö on lähetetty. Kun pyyntö lähetetään ennakoiden, voi pyöräilijä päästä liikennevaloista läpi pysähtymättä.CrossCycle-sovellusta ei tarvitse katsoa matkan aikana. Sovellus aktivoidaan ennen matkaa yhdellä painikkeella, minkä jälkeen laitteen näyttö voidaan sammuttaa ja asettaa laite esimerkiksi taskuun. Matkan päättyminen kuitataan jälleen yhdellä painalluksella. Tämän jälkeen sovellus kertoo käyttäjälle matkan keston, pituuden ja keskinopeuden, punaisissa valoissa vietetyn ajan sekä lähetettyjen pyyntöjen lukumäärän.CrossCycle vaatii toimiakseen Android -käyttöjärjestelmää käyttävän laitteen. CrossCycle-sovelluksen voi ladata ilmaiseksi Google Play -sovelluskaupasta hakusanalla crosscycle.Sovelluksen on kehittänyt Dynniq Finland yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.