Rakennusfirma halusi keskustella työntekijöiden kanssa ilman luottamusmiestä – pomoille kovaa oppia Pirkanmaan käräjillä

Tampereen seutu

Rakennusfirma halusi keskustella työntekijöiden kanssa ilman luottamusmiestä – pomoille kovaa oppia Pirkanmaan

Pienessä pirkanmaalaisessa

Rikoslain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuotantopäällikkö

kaupungissa toimivan rakennusalan yrityksen johtohenkilöt on tuomittu sakkoihin työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta. Sekä toimitusjohtaja että tuotantopäällikkö saivat käräjillä kymmenen päiväsakon rangaistuksen.Oikeus katsoo ratkaisussaan, että johtajat estivät työntekijöitä valitsemasta itselleen luottamusmiestä. Johto lakkautti työntekijöiden keväällä 2017 valitseman luottamusmiehen toimen runsaat kaksi kuukautta myöhemmin.Johtajat kiistivät syytteen. Ratkaisuaan luottamusmiehen toimen lakkauttamisesta he perustelivat työntekijöille sillä, että henkilökuntaa oli alle 20. Ilmoituksen mukaan ”työntekijöiden ja työnantajan välinen tiedotus ja keskustelu tapahtuu tästä lähtien suoraan ilman luottamusmiestä”.mukaan luottamusmiehen valintaa ei lähtökohtaisesti saa estää. Oikeus katsoi, että työnantajaa velvoittava rakennustuoteteollisuuden työehtosopimus loi lisäksi edellytykset luottamusmiehen valinnalle. Työsopimuslaissa työnantajaa velvoitetaan noudattamaan sopimuksen määräyksiä työsuhteen ehdoista ja työoloista.Ratkaisussaan oikeus toteaa, ettei sopimuksessa ole säännöksiä luottamusmiehen valinnasta. Niinpä työntekijöillä oli oikeus valita itselleen luottamusmies.Rangaistavaksi rikos tuli, koska oikeus katsoi sen olleen tahallinen. Tuotantopäällikkö kiisti tahallisuuden. Hän kertoi selvittäneensä luottamusmiehen toimen lakkauttamista ennakkoon Rakennusliitosta ja toimineensa saamiensa ohjeiden mukaisesti.ei kuitenkaan osannut sanoa kenen kanssa hän oli asiasta keskustellut. Epäselväksi jäi myös se, mistä tarkalleen tuotantopäällikkö oli Rakennusliiton virkailijan kanssa puhunut.– Voi siis olla, että hän on noudattanut saamiaan ohjeita, mutta epäselvää on, onko ohjeet osattu antaa juuri siihen asiaan, josta nyt on kyse. Vastuun tästä epäselvyydestä kantaa (tuotantopäällikkö) ja vastuun kantaminen tarkoittaa sitä, ettei hänen väitettään tahallisuuden puuttumisesta hyväksytä, oikeus linjasi.Molemmat johtajat saivat kymmenen päiväsakon rangaistuksen. Toimitusjohtajalle maksettavaa tuli 690 euroa, tuotantopäällikölle 240 euroa. Vastaajat tuomittiin lisäksi maksamaan asianomistajalle saamatta jääneitä luottamusmieskorvauksia 418 euroa. Asianomistajan runsaat 1 400 euron oikeudenkäyntikulut tulivat myös vastaajien maksettavaksi.