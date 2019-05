Tampereen seutu

”Pulkkinen” perusti oman Sketsiteatterin lastensa kanssa Tampereelle: ”Enää ei tarvitse olla takarivin Taavina

voi harjoittaa monen eri tyylin esittävää taidetta: oopperaa, rockia, sirkusta, balettia, nukketeatteria, farssia, tragediaa, lausuntaa, steppausta...Valinta ei ole vaikea, jos tietää oman vahvuutensa.tietää. Se on sketsi, tilannekomiikan kuningaslaji.Vuosituhannen vaihteessa, 36-vuotiaana Salmi nousi Pulkkinen-tv-sarjan myötä yhdeksi maan tunnetuimmista näyttelijöistä. Nyt Salmi, 56, on sitoutunut tiukasti omallae mukavuusalueelleen, sillä kuukauden kuluttua, 7. kesäkuuta, Tampereen keskustassa Hämeentiellä avataan kemiläislähtöisen näyttelijän johtama Sketsiteatteri Palatsi.Uuden teatterin perustaminen on vähintäänkin kohtuullinen riski. Aiemmin 2010-luvulla historiallisen Kino-Palatsin eli Tuulensuun talon tiloissa on ollut kaksi teatterialan viritystä, mutta kummallakaan kerralla rahkeet eivät riittäneet taloudellisesti.– Tässä genressä olen vahva. Täytyy luottaa omaan maailmaan, toimitusjohtaja Salmi sanoo.Sketsiteatterissa toimitusjohtaja saa tehdä paljon muutakin kuin istua toimistopöydän takana. Salmi kantaa vastuun taiteellisesta puolesta muun muassa käsikirjoittamalla teatterin esitykset kuin myös näyttelemällä niissä.Ja töitä on todella tarkoitus tehdä. Kun ohjelmisto pääsee kesän jälkeen vauhtiin täydessä mitassa, esityksiä on tarkoitus tarjota kansalle joka ilta. Kansalle tarjotaan aiempien talossa toimineiden teattereiden tapaan myös ruokaa, sillä kokonaisuuteen kuuluu täysimittainen keittiö.– Olen pyöritellyt ajatusta omasta teatterista pitkään. Näyttelijänä on turhauttavaa lukea lapusta, monensina sitä ollaan. Mun pitää saada oma luova prosessi käyntiin.– Täällä saan näytellä tarpeeksi. Enää ei tarvitse olla takarivin Taavina.haetaan tiivistämällä henkilöstö minimiin. Aluksi lavalle nousee Salmen lisäksi vain yksi näyttelijä, Teemu Koskinen. Kaikkiaan teatterin käynnistyessä vakituisen henkilökunnan määrä jää alle kymmeneen.– Joka palikalle on tarkka tehtävänsä, Salmi korostaa.Palikoista kaksi on toimitusjohtajalle varsin tuttuja. Tytär, 31, toimii teatterin tuottajana, ja poika, 26, ravintolapäällikkönä.Vilma Salmi on toiminut isänsä tähdittämän ja hyvin niin Helsingissä, Tampereella kuin maakunnissakin menestyneen Pulkkinen Live -esityksen tuottajana aiemminkin. Ensimmäinen kesä mennään pitkälti saman, tunnistettavan kaavan mukaan.– Ajatus lähti laajentumaan tarpeesta tuottaa omanlaista sisältöä. Olemme saaneet kansan rakkautta osaksemme, teatteri-ilmaisun ohjaaksi kouluttautunut Vilma Salmi taustoittaa.– Ajatuksena on myös opettaa teatteria, järjestää erilaisia koulutuksia.Talvikaudella luvassa on useampia erilaisia sketsiesityksiä, joissa apuna käytetään valon ja äänen ohella videoita. Tulevaisuudessa lavalle on tarkoitus tuoda lisäksi livemusiikkia. Myös teatteriin aulaan on rakennettu pieni lava, jossa voi esiintyä pienimuotoisempiakin orkestereita.– Tarkoitus on tarjota yksinkertaisempaa ruokaa, eikä kolmen ruokalajin illallisia kuten täällä ennen on tehty. Esitysten aikana tuomme yleisölle tapas-maailmaa. Tuomme myös aulaan bistrotyyppistä ruokaa, Veeti Salmi kaavailee.kannalta tärkeintä lienee kuitenkin se, miten perheen isä saa tyydytettyä maksavan yleisön tarpeet lavalla. Jari Salmen silmät palavat, kun hän kuvailee intohimoaan. Salmi korostaa vuorovaikutusta yleisön kanssa, vaistoja, sketsihahmon luomista kipukohtien kautta.– Sketsin tekeminen on kova käsityöläislaji, rytmin ja taidon liitto. Hahmon pitää pulputa sisäisen prosessin kautta. Tarkoitus on, ettei esitys ole katsojalle helppoa pureksittavaa, että oivallus tulee havainnoinnin kautta.– Mun vahvuuteni on siinä, että osaan olla hauska – paikka paikoin, Jari Salmi tarkentaa.1920-luvulla rakennettu Tuulensuun talo oli aikanaan Tampereen suurin asuinkerrostalo. Rakennuksen alakerrassa toimi elokuvateatteri vuoteen 1989 saakka. Kino-Palatsi on sittemmin restauroitu täydellisesti 1920-luvun ulkoasuun. Teatterissa on noin 400 istumapaikkaa, joilta voi seurata teatteriesityksiä.