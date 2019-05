Pikapomppu 55 metriin! Boom vaikutti vajaillakin säädöillä – ”Lisää tehoa luvassa”, lupaa Särkänniemen kehitysjohtaja

Tampereen seutu

Pikapomppu 55 metriin! Boom vaikutti vajaillakin säädöillä – ”Lisää tehoa luvassa”, lupaa Särkänniemen kehitys

IS testasi Särkänniemen uutta maamerkkiä, G-voimilla leikkivää vapaan pudotuksen Boomia. Kyyti yläilmoihin on tarjolla jo vappuna.





Kun Särkänniemen huvipuisto avaa ovensa vappupäivänä, huomion keskipiste on varma: Boom. Uusi huvilaite takaa vauhtia, vatsanpohjassa tuntuvia pomppuja – ja komeita maisemia.Boomin torni yltää 68 metriin, ja se onkin alueen korkein laite. Kyytiin mahtuu kerralla 16 asiakasta, jotka pääsevät noin 55 metrin korkeuteen.Laitetta testataan kuumeisesti ennen h-hetkeä. IS oli mukana noin kaksiminuuttisessa koeajossa, joka alkoi kahdeksan sekuntia kestäneellä nousulla ylös ja saman tien vapaalla pudotuksella lähes maan pinnalle saakka. Sen jälkeen pompattiinkin hetkessä takaisin korkeuksiin.Välillä tiedossa on rauhallisia hetkiä yläilmoissa – kunnes taas mennään. Ihan pelätynlaista rakettikyytiä Boom ei vielä tarjonnut, mutta Särkänniemen kehitysjohtajauskoo, että parempaa on tiedossa.– Tehoja puuttui vielä laukaisusta. Säädämme vielä ajo-ohjelmaa, joten lisää tehoa on luvassa, itsekin ensi kertaa laitetta kokeillut Aarresuo lupaa.Boom ei ottanut liikaa myöskään Aarresuon vatsanpohjaan.– Tää oli oikein hyvä. Tässä tulee selkeästi se efekti, mutta se ei kestä kauhean kauaa. Boom ei jää sillä lailla vetkuttamaan. Itse en ole sellaisten laitteiden suurin ystävä, ammattilainen analysoi.Kesällä Boomin ajo-ohjelman kesto jäänee noin puoleentoista minuuttiin.Italialaisen Zamperlan valmistama Boom vihitään virallisesti käyttöön vasta Särkänniemen kesän avajaisissa lauantaina 11. toukokuuta.