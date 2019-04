Tampereen seutu

Poliisi hauskuutti päivityksellään – epäilty huumekauppias kaadettiin ”vattalleen” Tampereella

https://www.instagram.com/p/Bw1djg-F3WX/

Sisä-Suomen poliisi on julkaissut Instagramissa huomiota herättävän kuvan arkisesta aherruksestaan huumekaupan torjumiseksi. Humoristiseksi tarkoitetussa kuvassa kolme siviilivaatteisiin pukeutunutta poliisia poseeraa juuri taltuttamansa epäillyn huumekauppiaan ympärillä.Tampereen Kaukajärvellä otetussa kuvassa henkilöt ovat tunnistamattomia. Kolmen poliisin kasvot peittää hymyhymiö, mutta vatsallaan maassa makaavan epäillyn kasvot on peitetty mutrusuulla.Varsin vappuhenkiseen päivitykseen oli lisätty kenties poliisin juoksuvauhtiin viittava tunniste #lasseviren.Poliisi oli saanut useita vihjeitä Kaukajärven Solkikadun isolla parkkipaikalla tehtävästä avoimesta huumausaineiden kaupasta.– Nyt on yksi epäilty vähemmän. Kaveri yritti kovasti juosta karkuun, mutta joutui vattalleen. Tapausta tutkitaan törkeänä huumausainerikoksena, Sisä-Suomen poliisi kertoo päivityksessään.