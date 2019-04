Tampereen seutu

Tampereen ratikassa on määrä ottaa käyttöön mullistava maksutapa

Lähimaksun

Tampere

Raitiovaunuliikenteen on määrä käynnistyä Tampereella elokuussa 2021. Uutta kaupunkilaisille ei tule olemaan pelkästään uusi liikenneväline, sillä Tampere aikoo ottaa käyttöön samalla myös kokonaan uuden tavan maksaa matka.Jos hanke toteutuu, ratikkaan voi Tampereelle hypätä huoletta ilman minkään valtakunnan lippua. Riittää, että matkustajalla on pankkikortti ja tilillä katetta. Kyse on siis mahdollisuudesta maksaa matka lähimaksulla.Mullistuksen taustalla on vääjäämätön kehitys. Tampereen seudun joukkoliikenteen busseilla tehtävistä matkoista enää vain noin joka kahdeskymmenes maksetaan nykyisin käteisellä rahalla.– Matkakorttien määrä on vielä kasvussa, mutta lähimaksu on tulossa kovaa vauhtia, kertoo Tampereen joukkoliikennejohtajakertoo.– Jo nyt mobiililippu on syrjäyttämässä käteisellä tehtävän kertamaksun. Ratikoihin käteismaksun mahdollisuutta ei edes tule.ohella suunnitteilla on matkojen maksaminen matkapuhelimella. Periviita uskoo, että tunnistepohjainen järjestelmä on tältäkin osin valmis vuodessa, kahdessa. Myös kännykän vilauttaminen bussiin tai ratikkaan noustessa ohjaa tapahtuman lähimaksun tapaan matkustajan pankkitilille.Sen sijaan esimerkiksi sormenjälkeen tai kasvojentunnistukseen perustuvaa järjestelmää ei Tampereella vielä suunnitella. Kehitys vie kuitenkin kohti aikaa, jolloin kolikoiden kaivaminen lompakosta ei enää bussiinkaan noustessa onnistu.ei ole kehittämässä lähimaksun käyttöönottoa yksin. Mukana ovat lisäksi Helsinki ja joukko muita suuria ja keskisuuria suomalaiskaupunkeja. Oma lukunsa on Turku, joka on kehittänyt omaa järjestelmäänsä itsenäisesti. Turussa lähimaksu saattaa olla käytössä ensimmäisenä Suomessa.– Mallia lähimaksun käytöstä joukkoliikenteessä on otettu muun muassa Lontoosta. Maailmalla on myös muitakin kaupunkeja, joissa lähimaksu toimii, Periviita kertoo.Uutta Tampereen ratikka tarjoaa myös VR-yhtymälle. Järemmillä kiskoilla tähän saakka operoinut valtio-omisteinen logistiikkakonserni oli ylivoimainen Tampereen Raitiotien järjestämässä kilpailutuksessa liikennöitsijästä.Liikennöitsijän tehtävät toteutetaan palveluallianssina eli keskeisten toimijoiden sopimukseen perustuen. Ratikkaliikenteen lipputulot jäävät palvelun tilaajalle, Nysse-nimellä tunnetulle Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksikölle.