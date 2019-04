Tasa-arvoa Tampereella? Hoivafirman työntekijä maksaa parkkipaikasta 70 euroa kuussa, oma väki ja pormestari 20 euroa

Tampereen seutu

Tasa-arvoa Tampereella? Hoivafirman työntekijä maksaa parkkipaikasta 70 euroa kuussa, oma väki ja pormestari 2

”Kahden kerroksen väkeä”

Tampereen kaupunki on asettanut Koukkuniemen vanhainkodissa omalla autollaan työssäkäyvät henkilöt eriarvoiseen asemaan. Kaupungin omat työntekijät maksavat pysäköintiin oikeuttavasta erikoisluvasta 20 euroa kuussa, mutta yksityisten yritysten palveluksessa työskentelevät saavat maksaa samasta lystistä peräti 70 euroa.Aiemmin Koukkuniemessä pysäköintilupa oli kaikille samanhintainen. Ulkopuolisia työntekijöitä koskeva 250 prosentin korotus tuli voimaan maaliskuun alussa.Näsijärven rannalla sijaitseva, 1886 perustettu Koukkuniemen vanhainkoti tunnetaan Pohjoismaiden suurimpana. Alueen useissa yksiköissä on yhteensä noin 800 asukasta ja hieman enemmän työntekijöitä.Alueella toimii kaksi yksityistä hoitokotia, joissa on noin 60 työntekijää. Lisäksi Koukkuniemessä toimii ateriapalveluita tarjoava yritys.Hinnan korotus koskee käytännössä muutamaa kymmentä omaa autoa käyttävää työntekijää.– Olipa kurja ystävänpäivän yllätys kaupungilta, Kontukodin palvelujohtajamuistelee helmikuun puolivälissä julki tullutta Tampereen konsernijohdon ratkaisua.– Onhan tämä herättänyt tunteita työntekijöiden keskuudessa. Palautetta on tullut, mutta mikään ei auta. Kaupungin ratkaisuun ei pysty vaikuttamaan, Tammistokodin palveluesimiesharmittelee.Tampereen kaupungin henkilöstöjohtajakorostaa, että kyse on kaupungin omasta kiinteistöstä.– Jos tilaa jää, tarjoamme yrityksille mahdollisuutta pysäköintipaikkoihin. Aiemmin ulkopuolisetkin maksoivat 20 euroa, mikä oli kädenojennus kaupungilta yrityksille.Pysäköinti Koukkuniemessä tuli ylipäätään maksulliseksi vasta syksyllä 2017. Nykyisin kaikki kaupungin keskusta-alueen isot laitokset ja virastot ovat jo maksullisen henkilöstöpysäköinnin piirissä. Pienempiä keskustan pysäköintialueita kuten esimerkiksi kaikkia kouluja ei ole maksujen osalta vielä kartoitettu, mutta työ on käynnissä.– Myös pormestarimaksaa parkkipaikastaan 20 euroa kuussa, Pietikäinen kertoo.– Tampere on iso kaupunki, ja pysäköintipaikkoja on rajallisesti. 70 euroa kuussa on keskustan alueella verrattain halpa hinta pysäköintipaikasta.Kaupunki ei ota kantaa siihen, kuka maksaa yritysten työntekijöiden pysäköinnit: yritys vain työntekijä itse. Käytännössä työntekijän on maksettava parkkipaikkansa itse. Lähes kaikki 50 euron korotuksen saaneet työntekijät ovat pienipalkkaisia lähihoitajia.– Maksu tulee kolmen kuukauden välein. 210 euroa on valtava menoerä pienestä palkasta, Kataja korostaa.– Eriarvoinen fiilis tässä tulee. Palvelemme kuitenkin samoja asiakkaita kuin kaupungin työntekijätkin. Nyt ollaan kahden kerroksen väkeä.Kaupungin näkökulmasta tärkeää on kohdella nimenomaan omia työntekijöitä tasa-arvoisesti. Niinpä sekä lähihoitaja että ydinkeskustassa työssä käyvä pormestari maksavat parkkipaikasta saman 20 euroa kuussa.– Yhdenvertaisuuden lisäksi otamme huomioon työmatkaliikenteen ympäristövaikutukset ja rohkaisemme maksuilla käyttämään joukkoliikennettä itselle asettamiemme tavoitteiden mukaisesti. Pitää muistaa, että pysäköinti maksaa muissakin yrityksissä, Pietikäinen lisää.Yksityisten työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden kohonneista pysäköintimaksuista kertoi ensimmäisenä Aamulehti.