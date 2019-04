Tampereen seutu

Tampereen ratikoiden liikenne VR:n vastuulle – voitti 10 vuotta kestävän liikennöintisopimuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Operointisopimus sisältää 10 vuotta kestävän liikennöinnin sekä sitä edeltävän 2,5 vuoden mittaisen kehitysvaiheen.Sopimuksen arvo on liikennöinnin alkaessa noin 7 miljoonaa euroa vuodessa. Raitiotieliikenteen operointi Tampereella alkaa 2021.VR:n tarjous sai sekä parhaat laatu- että hintapisteet ja voitti Länsilinjat Oy:n sekä Keoliksen ja Transtechin muodostaman ryhmittymän.– Tampere on kasvava alue ja olemme iloisia, että pääsemme rakentamaan sen tulevaisuutta tarjoamalla sujuvampaa arjen liikkumista. Haluamme tuottaa toimivaa ja ympäristöystävällistä kaupunkiliikennettä niin junilla, raitiovaunuilla kuin busseillakin, joten tämä on meille merkittävä voitto. Etunamme on vahva osaaminen eri liikennemuotojen kehittämisestä, vahvasti uudistunut ja tehokas toiminta sekä monipuolinen asiantuntijaosaaminen, sanoo lähiliikennejohtaja Teemu SipiläTällä hetkellä VR liikennöi Tampereella sekä lähi- että kaukojunaliikennettä, yhteensä lähes 80 vuoroa arkipäivisin. Tampere on Suomen toiseksi vilkkain rautatieasema ja matkamäärät ovat kasvussa.Ratikan operointi tarkoittaa VR:lle myös uusien työntekijöiden rekrytointia Tampereelle.– Työllisyysvaikutus Tampereen seudulla on noin 50-100 henkilöä. Nyt lähdemme hiomaan suunnitelmia yhdessä allianssissa ja tavoitteena on päästä etenemään esimerkiksi koeajovaiheen kuljettajien rekrytointien kanssa heti kesän jälkeen, Sipilä jatkaa.Tampereen ratikan kaupallinen liikennöinti alkaa elokuussa 2021.VR on mukana myös pääkaupunkiseudun HSL-lähijunaliikenteen operoinnin kilpailutuksessa, joka ratkeaa ensi vuonna.