Tämän retrompaa rakennusta saa hakea – muovista valmistettu 60-luvun bensa-asema etsii uutta omistajaa Lempäälässä

Tampereen seutu

Tämän retrompaa rakennusta saa hakea – muovista valmistettu 60-luvun bensa-asema etsii uutta omistajaa Lempääl

Matti Suurosen









Suuronen edusti muovirakentamisen tulevaisuutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Nykyinen omistaja kehuu rakennuksen peruskuntoa









Kiinnostusta ulkomaita myöten − ”Linnanmäen sisääntuloportti olisi hyvä paikka”