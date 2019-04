Tampereen seutu

Somesta alakoululaisen löytänyt raiskaaja yhä kateissa Tampereella – Poliisi: ”Se on puhdasta saalistusta”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huhtikuun alussa Länsi-Tampereella tapahtuneet alakoululaisiin tyttöihin kohdistuneet epäillyt seksuaalirikokset ovat yhä poliisille pimeitä. Tutkinnanjohtajan, rikoskomisariomukaan selvää on vain se, että toisessa tapauksessa kyse oli raiskauksesta.Tesoman kaupunginosassa metsäalueella iltapäivällä 2. huhtikuuta tapahtunutta rikosta tutkitaan törkeänä raiskauksena. Uhri oli 5–6-luokkalainen eli 10–12-vuotias.Saman päivän aamuna Kalkussa tapahtunutta epäiltyä seksuaalirikoksen yritystä ei sen sijaan tutkita enää aktiivisesti. Tässäkin tapauksessa asianomistaja on 10–12-vuotias tyttö, joka oli tavannut tuntemattomaksi jääneen henkilön.– Vaikuttaa siltä, että kyseessä oli tytön osalta väärinymmärrys. Tyttö on vahingoittumaton, eikä tekoon liity välttämättä mitään rikosta, Länsipuro kertoo.– Tämä tapaus on ehkä syytäkin unohtaa. Tytölle ei ole hyväksi, jos asiaa vatvotaan liikaa. Se voidaan nyt lopullisesti sulkea pois, että näillä kahdella tapauksella olisi mitään tekemistä keskenään.Tesoman tapausta poliisi tutkii parhaan kykynsä mukaan. Länsipuron mukaan mikään ei viittaa siihen, että tekijä olisi ulkomaalaistaustainen.– Todennäköisempää on, että kyseessä on suomalaistaustainen henkilö. Ketään ei ole kiinniotettuna, mutta emme ole tutkinnassa myöskään tyhjän päällä, Länsipuro vihjaa.Tutkintaa vaikeuttaa se, että uhri ja tekijä ovat kohdanneet sosiaalisessa mediassa. Ulkona liikkuminen ei siis ole yhtään entistä vaarallisempaa.– Haluan korostaa, ettei vanhemmilla ole mitään erityistä syytä pelkoon: raiskaaja ei vaani puskassa ketään. Tässä oli kyseessä ennalta sovittu kohtaaminen.Länsipuron mukaan Tesoman tapauksessa uhri ja tekijä olivat ennakkoon yhteydessä ainakin kahta eri reittiä: sekä tutumpien somekanavien että anonyymien, ulkomaalaisten palveluiden kautta. Epäilty raiskaaja on mahdollisesti käyttänyt valeprofiilia.Suomalaiset palveluntarjoajat kykenevät auttamaan poliisia nopeasti, mutta ulkomaille lähetetyt tiedustelut voivat Länsipuron mukaan viedä kuukausia.– Keskusteluringit, joilla voi alkujaan olla hyvä tarkoitus, voivat tällaisissa tapauksissa olla tosi isoja. Ringin kautta uhria houkutellaan sitten privaattikeskusteluihin, Länsipuro avaa oletettua rikoksen valmistelua.– Siellä metsästetään ja sovitaan tapaamisia.Tutkinnan myötä Länsipuro on itsekin entistä valveutuneempi lapsiin kohdistuvista sosiaalisen median vaaroista.– Vanhempien olisi hyvä tietää, mitä lapset somessa tekevät. Sekä keskustelu että valvonta ovat tärkeitä, Länsipuro muistuttaa.– Vanhemmilla ei ole välttämättä minkäänlaista käsitystä lasten käyttämistä some-alustoista. Niiden kautta alakouluikäisiin lapsiin kohdistuu melkoisia vaaroja.Länsipuro myöntää hämmästyneensä somen nykymenosta.– Lasten saamien yhteydenottojen määrä pistää hiljaiseksi. Se on puhdasta saalistusta.– Vanhemmat laitttavat yllättävän vähän rajoituksia lastensa puhelinliittymiin. Niin monet asiat ovat sen vuoksi vapaasti lasten saatavilla kännykällä.