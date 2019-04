Tampereen seutu

Tampereen ratikan yllätysmutka bussiasemalle maksaa – valtiolta haetaan miljoonia euroja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkuperäiseen suunnitelmaan tullut muutostyö maksaa ennakkoarvioiden mukaan ainakin 15, ehkä jopa 20 miljoonaa euroa.Päätöksen perusteella ryhdytään selvittämään, millä aikataululla rakentaminen olisi mahdollista ja mitkä sen kustannukset olisivat. Vasta tämän jälkeen voidaan päättää mahdollisesta rakentamisesta. Kehitysvaiheen alustava kustannusarvio on 0,8 miljoonaa euroa.Kaupunginhallitus edellyttää ulkopuolisen tahon välittömästi selvittävän, voiko raitiotien ykkösvaihetta muuttaa ilman kilpailutusta. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että raitiotien mahdollisiin rakentamismuutoksiin haetaan välittömästi yli kolmanneksen valtionosuutta. Nämä ponnet hyväksyttiin yksimielisesti.Raitiovaunuliikenteen on määrä käynnistyä elokuussa 2021. Suunnitelman mukaan kiskojen ei olisi pitänyt alkuvaiheessa kääntyä lainkaan kohti bussiasemaa Hämeentieltä. Uudessa vaihtoehdossa Hatanpään valtatieltä liikennöitäisiin Hämeentietä vain itään päin. Toinen aloittavista linjoista jatkuisi alkuperäisen suunnitelman mukaan matkaa Pyynikille.Tarkoitus on myös selvittää, voisiko Hatanpään valtatien raitiotien aloitusosuuden rakentaa raitiotien ensimmäisessä toteutusvaiheessa siten, että toinen linjoista liikennöisi alusta lähtien Hatanpään valtatielle Pyynikintorin sijaan. Tällöin vältyttäisiin väliaikaisen liikennöintimallin vaatimilta investoinneilta Pyynikintorilla.Mikäli Hatanpään valtatien jatkoyhteys toteutuu, Pyynikin päähän ei tarvitse rakentaa toisia kääntöraiteita. Tässä säästyy noin kolme miljoonaa euroa.