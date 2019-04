Tampereen seutu

Parkkimaksut nousevat Tampereella vappuna – katso millä alueella hinta jopa tuplaantuu!

Autoilijan kannalta Tampereen keskusta muuttuu vapusta alkaen entistä kalliimmaksi. Kaupunki on päättänyt laajentaa ydinkeskustan kalleinta pysäköintivyöhykettä. Lisäksi pysäköintimaksua ryhdytään perimään myös sunnuntaisin.Jatkossa kallein vyöhyke ulottuu muun muassa Satamakadulle, Hämeenpuistossa kadun länsilaidalle, Satamakadulle, Laukontorille ja Vuolteenkadulle.Tuntihinta ei ykkösvyöhykkeellä kasva vaan pysyy entisellään 3,20 eurossa tuntia kohden. Sen sijaan sunnuntaisin ykkösvyöhyke on jatkossa maksullinen. Pyhähinta on kello 12–18 välisenä aikana 1,60 euroa.Kakkos- ja kolmosvyöhykkeellä arkihinta nousee kuun vaihtuessa. Uudet kadunvarsipysäköintimaksut ovat kakkosvyöhykkeellä 2,00 euroa ja kolmosvyöhykkeellä 1,20 euroa tunnissa. Nykyisin vastaavat hinnat ovat 1,60 ja 1,00 euroa.Muutosten edellyttämien uusien lisäkilpien vaihtaminen pysäköintiliikennemerkkeihin aloitetaan pääsiäisen jälkeen. Myös pysäköintiautomaateissa olevat tiedot päivitetään vähitellen. Muutostöistä huolimatta automaatit ja pysäköintisovellukset perivät huhtikuun ajan pysäköintimaksut voimassa olevien hintojen mukaisesti.Yhdyskuntalautakunta päätti muutoksista tammikuussa.Tampere nostaa vappuna myös pysäköintivirhemaksuja. Ydinkeskustan ykkösvyöhykkeellä parkkisakko nousee 60 eurosta 80 euroon ja muilla alueilla 50 eurosta 60 euroon.Lain mukaan pysäköintivirhemaksu on 20 euroa, mutta sisäministeriön asetuksella pysäköintivirhemaksua voidaan korottaa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat.Juttua päivitetty klo 14.18: Lisätty tieto pysäköintivirhemaksujen nostamisesta.