Yllätyskäänne Tampereella: Raitiovaunulla bussiasemalle jopa kolme vuotta etuajassa!

Vuosia suunniteltu ja pitkälle jo rakennettukin raitiotieverkosto on uudistumassa kesken kaiken. Kaupunginhallitus käsittelee ensi viikolla esitystä, jonka mukaan raiteet rakennettaisiinkin heti alkuvaiheessa myös Hatanpään valtatielle.Raiteet päättyisivät linja-autoasemalle Ratinaan. Jos aie toteutuu, keskussairaalan ja bussiaseman välinen linja käynnistyisi heti kun ratikat saadaan liikenteeseen eli elokuussa 2021.Aiemmin oli jo päätetty, että Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien risteykseen rakennetaan vaihderisteyksen vaihteet. Liikenteen Hatanpään valtatiellä oli määrä alkaa alunperin vuonna 2024.Käänteeseen vaikuttavat vahvasti yrityselämän toiveet. Paikalliset yrittäjäjärjestöt ja Tampereen Kauppakamari lähestyivät kaupunkia maaliskuun lopulla kirjein ja kannanotoin. Yrittäjät perustelivat esitystään muun muassa rakentamisen aikaisten haittojen minimoinnilla, yrittäjille kohdistuvan epävarmuuden vähentämisellä ja Kansi-Areenan saavutettavuuden parantamisella.Tarkoitus on myös selvittää, voisiko Hatanpään valtatien raitiotien aloitusosuuden rakentaa raitiotien ensimmäisessä toteutusvaiheessa siten, että toinen linjoista liikennöisi alusta lähtien Hatanpään valtatielle Pyynikintorin sijaan. Tällöin vältyttäisiin väliaikaisen liikennöintimallin vaatimilta investoinneilta Pyyninintorilla. Mikäli toisen osan rakentamisen myötä toinen raitiotielinja päättyy Pyynikintorille, on rakennettava pistoraide sekä ylimääräiset vaihteet Pirkankadulle raitiovaunujen kääntymistä varten.Hatanpään valtatien suunnittelutyö, kehitysvaihe esitettään tilattavaksi aiemman raitiotien ensimmäisen osan suunnittelutyön tehneeltä Raitiotieallianssilta. Kyseessä on suunnitelmamuutos, jossa toinen linjoista ohjataan Pyynikintorin sijaan Hatanpään valtatielle.– Tavoitteenamme on, että koko Tampereen keskusta saataisiin kerralla kuntoon. Nyt selvitämme tällä kehittämisvaiheella, onko tämä mahdollista ja millaisin kustannuksin. Jos rakentaminen onnistuu ensimmäisen vaiheen yhteydessä, saadaan keskusta-alue kerralla kuntoon. Samalla ratikka saataisiin palvelemaan sujuvasti myös linja-autoaseman liikennettä, yrityksiä ja uutta Kansi ja Areena -aluetta, sanoo Tampereen pormestariRaitiotiejärjestelmän seudullista suunnittelua ollaan aloittamassa aiemman esiselvityksen perusteella. Esiselvityksen mukaan eteläisen, Pirkkalaan jatkuvan linjan rakentamiselle on parhaat edellytykset joukkoliikenteen ja maankäytön kannalta. Muun muassa Viinikanlahden vedenpuhdistamolta vapautuvan alueen maankäytön suunnittelu on alkuvaiheessa.Työssä on tarkoitus edetä samalla tavalla kuin muussakin raitiotien suunnittelussa on toimittu. Hatanpään valtatien suunnittelusta alkaisi kehitysvaihe, jossa tehdään katusuunnitelma. Sen perusteella on mahdollista tehdä toteutussuunnitelma ja Raitiotieallianssia sitova tavoitekustannus, minkä perusteella valtuusto voisi päättää osuuden rakentamisesta loppuvuodesta 2019.Raitiotieallianssi on laatinut Hatanpään valtatien suunnittelusta kehitysvaiheen projektisuunnitelman. Kehitysvaiheen kustannusarvio on 0,8 miljoonaa euroa. Kehitysvaiheen tilaaja on Tampereen Raitiotie Oy, jolle kaupunki maksaa Tampereen Raitiotie Oy:lle vuosittain vastiketta radasta ja siihen välittömästi liittyvästä infrastruktuurista sekä niiden ylläpidosta.Mikäli kehitysvaiheen tulosten perusteella päätetään rakentaa raitiotie Hatanpään valtatielle, voi se vaikuttaa kaupunkiympäristön palvelualueen investointiohjelman painotukseen vuosina 2020 - 2021.