Kuvat: Lämpö herätteli tamperelaisia horroksesta: ”Aivan sairaan ihanaa!”

Tampereen seutu

Lämpö herätteli tamperelaisia horroksesta: ”Aivan sairaan ihanaa!”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





























Se on täällä! Ihan oikeasti! Kesäinen aurinko!Pian kiirastorstain puolenpäivän jälkeen ihmiset alkoivat vähentää vaatetustaan Tampereen keskustassa. Lämpötila varjossa nousi nopeasti yli kymmenen asteen, mutta ison valon loisteessa lähenneltiin jo hellelukemia.Moni kulki vielä takki niskassaan, mutta oli niitäkin, jotka uskalsivat antautua auringolle.Kuten, 25, ja, 30. Pariskunta nautti kevään ensimmäisestä todella lämpimästä iltapäivästä Keskustorin laidalla.– Ihan mahtavat fiilikset. Pääsiäisloma alkoi, ja tulimme keskustaan viettämään sitä, myymälänmuutostehostajana työskentelevä Lamminen kertoi.Forslund on vasta muuttanut Helsingistä Tampereelle, ja uuteen ympäristöön on hyvä totutella kelien ehdoilla.– Näitä kelejä olikin ikävä talven jälkeen, Forslund myönsi.– Nyt on terassikelit. Todennäköisesti pitää mennä muutamalle, kun heräilee tästä horroksesta, Forslund arveli.Enempää kaksikko ei aio pääsiäislomalla suunnitella tekemisiään.– Aamulla, kun herää, niin selviää, mitä tekee, Forslund linjasi.Lähitunneille oli jo suunnitelman tapainen.– Varmaan mennään rantaan, laivoille, jos ne olis jo auki, Lamminen arveli.Ei huono arvaus. Ravintolatyöntekijä, 51, oli jo putsaamassa Laivaravintola Suvin pöytiä Laukontorin rannassa, sillä juuri tänään Suvin kannelle pääsevät myös asiakkaat.– Täytyy sanoo, että työpuitteet on parhaat mahdolliset. Ei tätä hommaa viittis tehdä ihan räntäsateessa, Husari myhäili.– Aurinko on vaan kesän suola. Se katos välillä, kun oli pari räntäpäivää, mutta onneksi silloin oli tuolla alhaalla vessojen maalausta ja muuta.Husari on kausityöntekijä, joka viettää talvet Aasiassa. Tampereelle hän palasi huhtikuun alussa – ja nyt ollaan taas koko kesä töissä odotellen samanlaisia helteitä kuin viime vuonna.– Olen ollut tässä töissä 26 vuotta, ja viime kesä oli paras ikinä.Laukontorin laidassa kirpparikahvilan edustalla istunut, 21, nauttii lämmöstä hihattomassa paidassaan.– Aivan sairaan ihanaa! Aamulla kävin lenkillä, ja juoksu kyllä kulki. Aurinko antaa energiaa, lähihoitajana työskentelevä Avci kertoi.– Olin itse helmikuun reissussa, joten talvi meni sinänsä aika nopeasti. Mutta oli kyllä ihana palata Suomeen, kun tuli niin äkkiä aurinkoiset kelit.Töiden vuoksi Avci ei pääse nauttimaan pääsiäisestä kuin puolittain.– Menen varmaan käymään kotona Lempäälässä, Avci mietti pääsiäisen vapaapäiviään.