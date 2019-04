Dingo-musikaali isolle näyttämölle tamperelaislukiolaisten voimin: ”Nahkatakkinen tyttö on meille juhlavuoden etkot”

Tampereen seutu

Dingo-musikaali isolle näyttämölle tamperelaislukiolaisten voimin: ”Nahkatakkinen tyttö on meille juhlavuoden

Tampereen Työväen Teatteri (TTT) tiivistää edelleen oppilaitosyhteistyötä, jonka myötä tarjolla on aiempaa enemmän ohjelmistoa lapsille ja nuorille. Helmikuussa 2020 Suurella näyttämöllä nähdään kotimainen musikaali Nahkatakkinen tyttö, joka tuotetaan ensi-iltaan yhteistyössä ilmaisutaidon erityislukiona toimivan Tampereen yhteiskoulun lukion (TYK) kanssa.Nahkatakkinen tyttö -musikaalin esiintyjät tulevat TYK:stä, jossa koe-esiintymiset rooleihin alkavat huhtikuun lopussa. Koe-esiintymisiin osallistuu noin 100 TYK:n opiskelijaa, musikaalituotannossa rooleja ja muita tehtäviä on 60.TTT:n naapurissa sijaitseva Tampereen yhteiskoulun lukio on Suomen suurin ilmaisutaidon lukio ja juhlii ensi vuonna 125-vuotisjuhlavuottaan.– Nahkatakkinen tyttö on meille juhlavuoden etkot, TYK:n rehtorikertoo.Uusi valtakunnallinen lukion opetussuunnitelma 2020 edellyttää, että opetukseen sisällytetään aiempaa enemmän työelämätuntemusta.– Vaativa musikaalituotanto antaa meille mahdollisuuden yhdistää työelämälähtöiseen projektiin kaikki lukion ilmaisuaineet: teatterin, tanssin, musiikin, median ja kuvataiteet, Flinck kiittelee.– Nahkatakkinen tyttö on nuorten selviytymistarina ja se toteutetaan nuorten ehdoilla. Tarinasta nousevat teemat muutoksen keskellä selviytyminen, jaksaminen, koulukiusaaminen ja rakkaus ovat lukioikäisille nuorille erittäin ajankohtaisia, kertoo musikaalin ohjaaja ja TYK:n ilmaisutaidon lehtoriKunnas on kokenut teatteripedagogi ja hän on johtanut muun muassa Lahden ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinjaa sekä Lahden Kansanopiston teatterityön linjaa.– Tehtäväni on auttaa näitä nuoria loistamaan. Tästä syntyy sukupolvikokemus monellakin tapaa. Se on sitä kaikille mukana oleville nuorille. Ja se on sitä heidän vanhemmilleen, jotka olivat nuoria silloin, kun Dingo oli suosionsa huipulla. Nahkatakkinen tyttö rakentaa siltaa kahden sukupolven välille.TYK:n edellinen musikaaliproduktio Suruttomat nousi nuorten keskuudessa ilmiöksi 2018.– Voi olla, että meidän tuotannoissamme nähtävät nuoret ovat tulevia ammattinäyttelijöitä. Samaan tapaan kuin Virgo-musikaalin jälkeen vuonna 1997 menestyksekkäälle teatteriuralle suunnanneetja, sanoo Flinck.– Me uskomme taiteen porttiteoriaan. Hyvän makuun kun pääsee, niin sitä tahtoo lisää, toteaa teatterinjohtaja– Nuorilla pitää olla mahdollisuus samaistua nuoriin lavalla. TYK tuo sisällön ja energian, me tarjoamme puitteet.TTT julkaisi aiemmin toisen mittavan oppilaitosyhteistyön. Toukokuussa 2020 Suurella näyttämöllä nähdään seikkailumusikaali Peter Pan, joka tuotetaan yhteistyössä Tampereen Musiikkiluokkien kanssa. Tässä tuotannossa on mukana peräti 450 tamperelaista musiikkiluokkalaista.– Taidekokemus kuuluu kaikille. Me teemme kaikkemme, että kansa ei jakautuisi jo varhain niihin, jotka osaavat hakeutua taiteen ääreen ja niihin, jotka sille kääntävät selkänsä. Eriarvoistuminen taidenautinnon äärellä alkaa kovin varhain, se on väärin, ja se pitäisi korjata, toteaa Kautto.Musikaalin Nahkatakkinen tyttö koreografi on tanssija-koreografi ja tanssinopettaja, kapellimestari on(TYK) ja valosuunnittelija(TeaK).Tarina kertoo joukosta nuoria, jotka lähtevät viettämään viikonloppua hylätylle kesämökille. Nuoret joutuvat kohtaamaan viikonlopun aikana niin kipeät muistot kuin arvaamattoman nykyhetken. Musikaalin ovat käsikirjoittaneetja. Tarina perustuumusiikkiin. Musiikkidramaturgian on tehnyt Matti Suomela. Kantaesitys oli Vaskivuoren lukiossa 2014.Liput tulevat myyntiin lokakuussa 2019.