Ulkovalon kytkennän vaikutus sähkölaskuun vei naapurukset käräjille: ”Ottaen huomioon myös koiran aamu- ja iltapissatusten valaisut…”

Tampereen seutu

Ulkovalon kytkennän vaikutus sähkölaskuun vei naapurukset käräjille: ”Ottaen huomioon myös koiran aamu- ja ilt

Naapurin kanssa olisi hyvä elää sovussa, mutta vanhassa paritalossa Lempäälässä asuvat mies ja nainen eivät siihen kyenneet. Niinpä tie vei käräjille.Sähkölaskuista kanteen nostanut vanhempi mies joutui pettymään, sillä Pirkanmaan käräjäoikeus ratkaisi riidan nuoremman naispuolisen seinänaapurin hyväksi.Riidassa oli kyse ulkovalon kytkennästä. Mies oli huomannut, että paritalon yläkerrassa asuvan naisen ulkovalo oli kytkettynä hänen sähkötauluunsa, joten hän vaati naista maksamaan sähkönkulutuksesta 81,60 euroa.Nainen oli muuttanut vuokralaiseksi yläkertaan joulukuussa 2015. Miehen mukaan naisen vuokraemäntä oli kytkenyt ulkovalon väärään sähkötauluun remontin yhteydessä.Mies vaati korvauksia syksyn 2017 ja kevään 2018 väliseltä ajalta. Korvauksen perusteet mies yksilöi kanteessa varsin tarkasti.– Ulkovalo on palanut yhtäjaksoisesti välillä 17–22 ainakin neljänä iltana viikossa, joten se on jo yhteensä 20 tuntia, mies ynnäsi.– Kun lasketaan mukaan ne kerrat, kun valo on jäänyt palamaan yli yön aamuun asti ja joskus jopa vielä päivälläkin, on valo palanut noin 50 tuntia viikossa ottaen huomioon myös koiran aamu- ja iltapissatusten valaisut.Nainen vastusti kannetta. Hän korosti, ettei ollut kytkenyt ulkovaloa miehen mittariin eikä edes tiennyt kytkennästä. Asunnon omistajakin tuli tietoiseksi kytkennästä vasta maaliskuussa 2018.Nainen piti lisäksi miehen vaatimaa summaa mielivaltaisena. Naisen mukaan ulkovalo oli todellisuudessa käytössä talvisin noin 10–15 tuntia viikossa.Myöhemmin naisen tietoon oli tullut, että ulkovalo oli kytkettynä yläkerran sähkötauluun jo vuonna 1980. Nainen toikin oikeuteen viisi valokuvaa sähkövedoista ja valokatkaisijoista, joilla hän todisteli kytkentöjen olleen vuosikymmenien takaa.Oikeus hylkäsi kanteen ottamatta kantaa kytkennän ajankohtaan.– Vastaaja asuu kotinaan käyttämässään asunnossa vuokralaisena ja on olettanut, että hän on maksanut oman ulkovalonsa käytöstä aiheutuneen sähkönkulutuksen omien sähkölaskujensa yhteydessä, oikeus totesi ratkaisussaan.– Ottaen huomioon sen, ettei vastaaja ole edes tiennyt ulkovalonsa olevan kytketty kantajan sähkötauluun, ei vastaajan toiminnan hänen polttaessaan omaa ulkovaloaan voida katsoa olleen sillä tavoin huolimatonta, että hänelle syntyisi vahingonkorvausvelvollisuus kantajaa kohtaan.Riidan hävinnyt mies joutui maksamaan osapuolten oikeudenkäyntikulut. Oikeuden ratkaisussa ei kerrota naisen kuluja, mutta miehen itsensä osalta summa oli 136 euroa.Mies ilmoitti tyytymättömyytensä tuomioon ja lähetti sähköpostitse oikaisuvaatimuksen Turun hovioikeuden sijaan Pirkanmaan käräjäoikeuteen.Muotovirheiden vuoksi hovioikeus ei ottanut asiaa käsiteltäväkseen. Väärän vastaanottajan lisäksi kyseessä ei ollut oikeaoppinen valitus, eikä mies täydentänyt kehotuksesta huolimatta vaatimustaan asianmukaisesti.