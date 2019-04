Tapparan mies ei ollutkaan se oikea – naisen rahat menivät äidin sairastumiseen ja hautajaiskuluihin vedonneelle huijarille

Tampereen seutu

Tapparan mies ei ollutkaan se oikea – naisen rahat menivät äidin sairastumiseen ja hautajaiskuluihin vedonneel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naispuolinen Tapparan kannattaja teki tähänastisen elämänsä ehkä pahimman virheen ihastuessaan itseään kolme vuotta vanhempaan mieheen liigaseuran vuotuisella faniristeilyllä. Mies käytti 21-vuotiaan naisen tunteita hyväkseen ja huijasi tältä vajaan puolen vuoden aikana lähes 39 000 euroa.Menetyksistä suurin osa tuli naisen ottamista pikavipeistä. Kun mukaan lasketaan pikasiirtoihin liittyneet kulut ja luottotappiot, loppusumma nousi 43 974 euroon.Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi nyt 27-vuotiaan miehen syyllistyneen törkeään petokseen ja tuomitsi hänet ehdottomaan yhdeksän kuukauden vankeusrangaistukseen.Tapahtumat käynnistyivät, kun Tappara-fanit suuntasivat Itämerelle tammikuun 2017 lopulla pelatun IFK-vieraspelin jälkeen yhdessä liigajoukkueen kanssa. Nainen ja mies tutustuivat toisiinsa paremmin laivalla ja aloittivat säännöllisen yhteydenpidon.Oikeudessa nainen kertoi uskoneensa olleensa parisuhteessa. Naisen mukaan hän puhui miehen kanssa tulevaisuudesta ja naimisiinmenosta. He kävivät katsomassa myös kihlasormuksia.Naisen mukaan mies kyseli hänen tuloistaan ja alkoi pian pyytämään lainoja ruokaan ja muihin perusasioihin. Mies kertoi saavansa isoisältään 20 000 euron perinnön, jolla hän saisi maksettua lainoja takaisin.Mies väitti naiselle olevansa myös töissä. Välillä mies kertoi myös vaihtaneensa firmaa tienatakseen paremmin.– Tuntui, että (mies) oli paljon sairauslomalla ja töitä oli epäsäännöllisesti, nainen kertoi oikeudessa.Aluksi nainen lainasi omia käteisvarojaan, mutta myöhemmin mies sai puhuttua naisen ottamaan pikavippejä. Nainen luovutti miehelle henkilötunnuksensa ja salasanoja, koska heidän piti mennä yhteiselle matkalle.Mies vetosi muun muassa äitinsä heikentyneeseen terveystilanteeseen, minkä vuoksi hänen piti päästä pohjoiseen. Myöhemmin mies kertoi äitinsä kuolleen ja pyysi naiselta rahaa hautajaisjärjestelyihin.– (Mies) osasi myös puhua hienosti ja kerätä sääliä, nainen muisteli virhettään oikeudessa.Vasta elokuussa 2017 nainen ymmärsi, ettei tule saamaan rahojaan takaisin.Mies kiisti parisuhteen. Hän kertoi puhuvansa ”kauniisti naisille ja uusille tuttavuuksille, mistä (naiselle) on saattanut tulla käsitys seurustelusta”.Puheet äidin kuolemasta olivat valhetta. Miehen vaari oli oikeasti kuollut tapailun aikana, mutta puheet perinnöstä olivat perättömiä. Todellisuudessa kyse oli pitkälti miehen peliriippuvuudesta.Asiat alkoivat purkautua, kun aiemmin palkastaan säästänyt nainen kertoi isälleen olevansa rahaton. Isä näki laskupinon ja soitti heti poliisille. Isä myös lainasi tyttärelleen rahaa, jotta kaikki vipit saatiin maksettua ja tytär selvisi ilman merkintää luottotietoihin.Käräjäoikeus katsoi miehen syyllistyneen törkeään petokseen riippumatta siitä, seurustelivatko osapuolet vai eivät.– Olennaista on se, onko (mies) erehdyttänyt (naisen) uskomaan, että suhde laadultaan on ollut kiinteämpi ja läheisempi kuin (mies) on tosiasiassa ajatellut – – – (miehen) tarkoituksena on sinänsä ollut miellyttää (naista), käräjäoikeus kirjasi ratkaisuunsa.– Vaikka (naisen miestä) kohtaan kokemat tunteet ovat epäilemättä vaikuttaneet siihen, että hän on varoja (miehelle) lainannut, käräjäoikeus katsoo asiassa näyttämättä jääneen, että (mies) olisi tahallaan erehdyttänyt (naista) heidän suhteensa laadusta.Oikeus piti miehen menettelyä poikkeuksellisen häikäilemättömänä ottaen huomioon muun muassa väitteet oman äidin kuolemasta. Vankeusrangaistus tuomittiin ehdottomana miehen aiemman rikollisuuden vuoksi.Miehen on korvattava naisen menettämät rahat ja lisäksi hänen lähes 1800 euron oikeudenkäyntikulunsa. Kun mukaan lasketaan miehen omat, yli 2650 euron oikeudenkäyntikulut, nousi miehen lasku yhteensä noin 48 500 euroon.