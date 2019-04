Tampereen seutu

Valtava koira hyökkäsi pahoin seurauksin 4-vuotiaan tytön kimppuun – koiranulkoiluttaja tuomittiin sakkoihin

Ikäviä piirteitä saanut koirahyökkäys tapahtui Pirkanmaalla sijaitsevassa Kangasalan kaupungissa.Koirahyökkäyksen uhriksi joutui 4-vuotias tyttö. Koira oli hyökkäyksen aikaan 5-vuotias ja noin 60 kiloa painava bullmastiffi. Koira oli vaikeasti käsiteltävä ja heikosti käskyjä totteleva.Koira oli karkaillut ja säikytellyt lapsia sekä muita tiellä liikkujia aiemminkin, ja niin myös kesäkuisena päivänä vuonna 2017.Paikkakuntalainen isä pyöräili kahden tyttärensä kanssa. Korpiniityntien suoralla isä ja lapset havaitsivat koiran ja sitä ulkoiluttaneen miehen. Koira reagoi heti perheeseen.kertoman mukaan koiranulkoiluttaja joutui pitämään kaksin käsin kiinni taluttimesta, joka oli hevosille tarkoitettu juoksutushihna. Koira oli välillä kaksin jaloin ja sen ääni ”hinkui”, isä sanoi oikeudessa.Koiranulkoiluttaja yritti käskyttää ja vetää koiraa, mutta taluttimen lukko meni rikki, ja koira hyökkäsi 4-vuotiaan tytön kimppuun. Isän kertoman mukaan koiranulkoiluttaja ”lensi” selälleen. Koiranulkoiluttaja ei omistanut koiraa, vaan ulkoilutti tätä päivittäin.Koira puri sekä raapi tyttöä muun muassa korvaan, niskaan, kylkeen ja selkään. Tyttö sai useita verta vuotavia haavoja. Esimerkiksi tytön korvanlehti repeytyi osittain irti, mutta se saatiin ommeltua kiinni. Tyttö menetti myös pariksi päiväksi puhekykynsä.tilannetta todistanut isä hyppäsi pois pyöränsä selästä ja juoksi irrottamaan koiraa tyttärensä päältä. Aluksi se ei onnistunut, koska koiran kuristuspanta irtosi. Toisella yrittämällä hän laittoi sormen koiran suuhun ja veti sitä, jolloin koira irrotti otteensa. Sen jälkeen isä laittoi kädet koiran ympärille ja pudottautui sen päälle.Koiranomistaja tuli tässä kohdin paikalle, ja hän sai laitettua pannan uudelleen koiran kaulaan. Koiranulkoiluttaja haisi vahvasti alkoholille. Hän oli oikeuden mukaan päihtynyt. Ambulanssi ja poliisi kutsuttiin paikalle.käräjäoikeuden mukaan mies toimi koiran kanssa huolimattomasti, ja hänet tuomittiin vammantuottamuksesta 40 päiväsakkoon, joka teki hänen tuloillaan 1360 euroa. Syyttäjän mielestä vammantuottamus oli törkeä, mutta oikeus oli siitä eri mieltä.– Koska lukko on ollut selvästi vääränlainen ja se oli muuhun käyttötarkoitukseen kuin voimakkaan koiran ulkoiluttamista varten suunniteltu, sen käyttämisen voidaan kuitenkin katsoa osoittavan vastaajassa huolimattomuutta. Vastaajalla ei ole ollut tiedossa, miten hihnan lukko kestää koiran kiskomista ottaen huomioon, että se oli suunniteltu hevosen juoksuttamiseen. Kysymys on kielletystä riskinotosta siltä osin.– Tuottamuksen kokonaisarvioinnissa syytteessä hylätään vääränlaisen hihnan käyttämiseen liittyvä törkeä huolimattomuus. Tämä huomioon ottaen tekoa ei voida pitää kokonaisuutena arvioiden törkeänä, Pirkanmaan käräjäoikeus totesi.koiranulkoiluttaja joutuu maksamaan tytölle kivusta, särystä, muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä kosmeettisesta haitasta sekä repeytyneistä asusteista yhteensä 4650 euroa. Hän joutuu maksamaan myös tytön 5454,55 euron oikeudenkäyntikulut.Pirkanmaan käräjäoikeus antoi asiassa tuomion tiistaina, eikä tuomio ole siten vielä lainvoimainen. Koirahyökkäyksen uhriksi joutunut tyttö on nykyään 6-vuotias.