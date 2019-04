Tampereen seutu

Marko Asell hukkasi epäonnistuneisiin vaali­kampanjoihinsa 50 000 euroa – nyt tuli huima tulos ja omaa rahaa m

Äänestäjien

Edellisillä kerroilla tuli pettymyksiä, ja niitä tuli käsiteltyä. Se oli kasvattavaakin.





Vaalikentillä





Sipilän

mielenliikkeiden ennakointi on vaikeaa, ellei peräti mahdotonta. Joten kukapa tietää, millaisella vaalikampanjalla kääntää kansan puolelleen.Painin olympiahopeamitalisti ja tosi-tv-tähti(sd.) ei ainakaan tiedä.– Jos kannatusta ei tule, sitä ei tule, Asell, 48, tiivistää.Neljännen kerran eduskuntaan yrittäneellä ja toisen kerran onnistuneella nokialaisella liikuntapaikkahoitajalla riittää kummasteltavaa.– Ensimmäisellä kerralla vuonna 2007 nousin vähän yllättäen. Seuraavalla kerralla äänimäärä nousi, mutta se ei riittänyt. Neljä vuotta sitten äänimäärä sitten laski, Asell kertaa.Asell satsasi molempiin epäonnistuneisiin kampanjoihin 25 000 euroa. Yhteensä rahaa meni hukkaan siis 50 000 euroa – melkoinen summa pienipalkkaiselle kuntatyöntekijälle!– Niillä rahoilla olisi voinut tehdä muutakin, Asell huokaa hymyillen.Moni saattoi arvella, ettei ex-urheilijasta ole enää valtakunnan politiikkaan. Asell oli itsekin epävarma, kun hänen kiinnostustaan vaalityöhön alettiin taas viime syksynä kysellä.– Edellisillä kerroilla tuli pettymyksiä, ja niitä tuli käsiteltyä. Se oli kasvattavaakin.hallituksen politiikka teki tehtävänsä. Asell alkoi lämmetä ehdokkuudelle, etenkin kun Nokian demareiden kunnallisjärjestö ilmoittautui pitkäaikaisen kaupunginvaltuutetun taustavoimaksi.– Kun tiesin pystyväni tuen avulla uskottavaan kampanjaan, päätin lähteä mukaan. Omaa rahaa laitoin nyt 3000 euroa. Kokonaisbudjetti oli noin 15 000 euroa.Lopulta vähemmällä pystyi paljon entistä parempaan tulokseen. Kolmella edelliskerralla Asell keräsi järjestyksessä 4597, 5840 ja 4167 ääntä. Nyt, selvästi pienemmällä budjetilla, ääniä kertyi peräti 7349.Näin Asell nappasi yhden demareiden viidestä paikasta Pirkanmaalla.– Tv-mainoksiin minulla ei ollut budjettia, mutta tv-näkyvyyttä tuli, Asell viittaa rooliinsa Selviytyjät-ohjelmassa.Mitään varmuutta ei ole siitä, auttoiko tosi-tv Asellia vaaleissa. Mutta mahdottomana hän ei sitä pidä.– Ohjelmassa puhuttiin selviytymisestä ja urheilusta. Katsojat pääsivät persoonaani käsiksi, Asell miettii.– Ajatukseni oli kuitenkin se, että olen tällä kertaa vaaleissa enemmän joukkuepelaaja, sillä keskustan ja kokoomuksen politiikalle piti saada muutos. Olin itse varautunut enemmän siihen, etten tule valituksi.kiertäminen ei antanut Asellille sen suurempaa uskoa hyvään henkilökohtaiseen tulokseen.– Toreilla oli hyvä fiilis, mutta niin on ollut aina ennenkin. Kun ennakkoäänet tulivat, niin vatsassa alkoi kihelmöimään.Vaalien jälkeisenä päivänä Asell vaikuttaa voipuneelta.– Pari viimeistä vuorokautta kampanjoit kellon ympäri, vaimo ja tukijasanoo väliin.Vaimon käsialaa oli Asellin onnistunut vaalislogan: Työ, totuus ja hyvä elämä.Eduskuntaan Marko Asell kertoo palaavansa kahdeksan vuoden jälkeen innolla. Päättäjän vastuu on suuri, joten asioista on oltava perillä.– Kansanedustajan työ on mielenkiintoisin homma, missä olen ikinä ollut. On motivoivaa olla tiedon valtatien varrella. Viimeksi olin oppositiopuolueen edustajana, mutta nyt sdp on hallituspuolue, mikä tuo työhön uutta kulmaa.hallitusta kritisoidessaan Asell muistuttaa, että talous tasapainotettiin ennen kaikkea pienipalkkaisten naisten, kuntatyöntekijöiden ja eläkeläisten kustannuksella. Tämän vääryyden korjaamisen ohella Asell haluaa katsoa tulevaisuuteen.– Oma tärkeä punainen lankani on, että pitää panostaa niihin ongelmiin, mitkä voidaan ehkäistä ennalta.Asell nostaa esille etenkin kasvatuksen ja koulutuksen.– Tarvitaan ennaltaehkäisyä kaikessa. Esimerkiksi liikkumattomuudesta tulee yhteiskunnalle iso lasku. Hoidetaan mieluummin asiat heti, etukenossa.Yhden tärkeän asian Asell yrittää myös hoitaa mieluummin ajoissa kuin myöhässä.– Tiistai menee vaalijulisteiden keräämisessä teiden varsilta.