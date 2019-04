Tampereen seutu

”Kiakkokaupungin” urheiluilme uudistuu – Sorsapuistosta jääpallon, beach volleyn ja pituushypyn mekka?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tampere, jos joku, on kiakkokaupunki. Huhtikuun lopulla Sorsapuiston kentällä alkavien maanrakennustöiden seurauksena kaupungin urheiluilme on kuitenkin uudistumassa.Uuden tekojääradan valmistelutyöt huhtikuun lopulla. Kenttä suljetaan kokonaan toukokuun alussa. Poissa käytöstä kenttä on lokakuun 2019 loppuun saakka.Alueelle tehdään murskeesta painopenkka tasaamaan ja pienentämään mahdollisia painumariskejä. Rakentamisessa tehdään yhteistyötä Sulkavuoren jätepuhdistamohankkeen kanssa. Tekojääratakentän rakentamiseen käytetään puhdistamolta saatua louhetta ja siitä tehtyä mursketta. Louheen ajo saattaa aiheuttaa ajoittaista häiriötä, ja sitä voidaan tuoda osittain myös yöaikaan.Ensi talvena 2019–2020 luistellaan vielä tavallisella jäädytetyllä jäällä. Luistelu mahdollistetaan tasaamalla alue talveksi niin, että kenttä on mahdollista jäädyttää. Keväällä 2020 aloitetaan tekojäärataputkiston rakentaminen Sorsapuiston kentälle ja sen perään tehdään alueen pintarakenteet. Tekojäärata saadaan käyttöön syksyllä 2020.Uusi tekojäärata soveltuu muun muassa jääpallon pelaamiseen ja pikaluisteluun. Tekojääradan läheisyyteen tulee myös yksi kaukalo. Kesäaikana Sorsapuiston kenttä muuntautuu monenlaisen liikunnan alueeksi, jossa voi pelata koripalloa, harrastaa vaikkapa salibandya tai pelata pöytätennistä. Alustavasti alueelle on myös kaavailtu beach-volley-kenttää ja juoksusuoraa, jossa voi myös hypätä pituutta.Jääpalloa ei ole Tampereella harrastettu vakavissaan pitkään aikaan. Lentopallossa mainetekoja on sen sijaan riittänyt. 2000-luvun yksilöurheilijoista Tampereen tunnetuimpiin kuuluu puolestaan jo uransa lopettanut pituushyppääjä