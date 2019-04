Syyte: Lätkälempi kävi kalliiksi – perinnöstä puhunut Tapparan mies rakasti lopulta enemmän nuoren naisen rahoja

Tampereen seutu

Syyte: Lätkälempi kävi kalliiksi – perinnöstä puhunut Tapparan mies rakasti lopulta enemmän nuoren naisen raho

Tappara Fan Clubin ja miesten jääkiekkojoukkueen perinteikästä faniristeilyä tammikuussa 2017 seurasi myöhemmin keväällä tamperelaisseuran voittama Liiga-mestaruus. Risteilyllä oli myös ikävämpiä seurauksia, joita puidaan nyt Pirkanmaan käräjäoikeudessa.Tallinnan-laivalla kohtasivat kahden tamperelaisen Tappara-fanin tiet. 21-vuotiaan naisen ja 22-vuotiaan miehen lempi alkoi leiskuta – tai näin ainakin nainen kuvitteli.Pari viikkoa tapaamisen jälkeen mies kertoi naiselle tarvitsevansa kiireellisesti rahaa. Mies kertoi, että asia on tärkeä ja korosti, että nainen saa rahansa takaisin. Nainen vakuuttui asiasta miehen kerrottua, että hän on saamassa pian perintörahaa.Lähimmän parin viikon aikana nainen nosti pankkiautomaatilta yli 3200 euroa ja antoi rahat käteisenä poikaystäväksi olettamalleen miehelle.Helmikuun lopulla nainen ryhtyi siirtämään rahoja suoraan tililtään miehen tilille. Huhtikuun loppuun mennessä nainen teki tilisiirtoja yhteensä liki 8900 euron verran.Toukokuussa vauhti kiihtyi, kun nainen alkoi miehen pyynnöstä ja ohjeistamana ottamaan pikalainoja. Mies sai naiselta lopulta salasanoja ja pankkitunnuksia, jotta hän saattoi hakea lisää lainoja itse.Heinäkuun puoliväliin mennessä naisen nimissä otettiin yhteensä 19 vippiä eri firmoilta. Miehen tilille siirrettyjen vippien määrä nousi liki 21 000 euroon.Lisäksi miehen tilille siirtyi yhä myös naisen omia varoja. Miehelle päätyneen omaisuuden kokonaissumma ehti nousta 36 375 euroon ennen kuin tilanne selvisi naisen isälle.Sisä-Suomen kihlakunnansyyttäjä vaatii nyt 26-vuotiaalle tamperelaismiehelle ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä petoksesta.Syyttäjän mukaan mies käytti hyväkseen naisen hyväuskoisuutta erehdyttämällä tätä luulemaan, että heillä on seurustelusuhde. Lisäksi nainen uskoi väitteen tulevista perintörahoista.Mies ei missään vaiheessa maksanut naiselle takaisin euroakaan. Naisen isä kuittasi tyttärensä pikalainoja pois, jotta tämä ei saisi merkintöjä luottotietoihinsa.Esitutkinnassa mies myönsi käyttäytyneensä niin, että nainen on voinut saada käsityksen seurustelusuhteesta. Miehen mukaan kyse ei kuitenkaan ollut seurustelusta, vaikka hän saattoikin puhua naiselle yhteen muuttamisesta.Oikeudessa käytiin läpi naisen ja miehen viestittelyä, jonka perusteella syyttäjä katsoo miehen ylläpitäneen naisen uskoa seurustelusuhteeseen.Oikeus antaa ratkaisunsa asiassa parin viikon sisällä.