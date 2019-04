Tampereen seutu

Poliisi epäilee: Alakouluikäinen tyttö raiskattiin Tampereella – lisätietoja Tesoman ja Kalkun epäillyistä seksuaalirikoksista 4.4. 14:15

Sisä-Suomen poliisi jatkaa tiistaina tapahtuneiden epäiltyjen seksuaalirikosten tutkintaa.

Poliisin mukaan rikosnimikkeinä on tällä hetkellä Kalkun epäillyssä rikoksessa raiskauksen yritys ja Tesoman epäillyssä rikoksessa raiskaus.



Sisä-Suomen poliisi on kuullut uhreja ja kuulemisia on tarkoitus jatkaa edelleen. Asioiden tutkinnan yhteydessä ei ole otettu ketään kiinni.



Poliisin mukaan tähän mennessä ilmi tulleiden seikkojen perusteella poliisilla ei ole syytä epäillä, että tapahtumat liittyisivät toisiinsa. Poliisi ei myöskään usko, että alueella liikkuvien lasten tai aikuisten olisi syytä ryhtyä erityisiin toimiin esimerkiksi lasten koulumatkojen järjestämisen osalta.



Poliisi ei tiedota asiasta tutkinnan tässä vaiheessa enempää.