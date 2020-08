Matkamuistojen tukkukauppias Ismo on tienannut elokuussa 113 euroa, heinäkuun myynnillä ”maksoi puhelinlaskun” – apua ei saa valtiokonttorista

Toimitusjohtaja Ismo Männistö pelkää matkamuistoyrittäjien puolesta, sillä korona uhkaa tuhota koko alan. Valtiokonttorin tukeen matkamuistojen tukkukauppakoodi ei Männistön mukaan oikeuta

Korona uhkaa tuhota koko matkamuistoalan, pelkää toimitusjohtaja Ismo Männistö matkamuistojen tukkukauppa Oy Giftis Ab:sta.

Kun kotimaiset turistit voivat vielä elvyttää muuta matkailualaa, matkamuistoalan asiakkaista 90 prosenttia on ulkomaisia.

Männistön mukaan ulkomaisten turistien puute uhkaakin jo kaataa useita matkamuistomyymälöitä ja koronakriisin pidentyessä koko alan myymäläverkosto voi olla uhattuna.

– Helsingissä liiketilan vuokrat voivat olla jopa 6000 euroa kuukaudessa. Jos asiakkaita käy päivän aikana muutama, ei myynneillä makseta vuokraakaan, Männistö sanoo.

Ongelmia on ympäri Suomen. Männistön mukaan ainoat valonpilkut ovat Norjan rajalla, jossa asiakkaita on riittänyt edes vähän.

– Suomalaiset ostavat lähinnä käyttöesineitä, kuten pullonavaajia. Myynnit päivässä on 20 eurosta 50 euroon, jolla ei makseta vuokria tai palkkojakaan.

Hyvin ei mene tukkukaupallakaan. Kun myymälöissä ei käy asiakkaita, uusia tuotteita ei tilata. Männistön yritys toimitti muutaman kangasmerkin vielä huhtikuussa, mutta kesä ja toukokuussa tilauksia ei tullut yhtään.

Heinäkuussa Männistö myi vain neljä prosenttia siitä, mitä edellisvuona ja elokuussa myyntiä on kertynyt 113 euroa.

– Saihan sillä juuri puhelinlaskun maksettua.

Normaalisti myynnin pitäisi olla kesäkuukausina kymmeniä tuhansia euroja kuukaudessa. Jopa viime vuoden heikkoina kuukausina loka–marraskuussa myynnit ylsivät yli 10 000 euron.

Ismo Männistö pelkää koko alan puolesta. Hän kokee, että matkamuistoyrittäjät on unohdettu, kun on keskitytty majoitusalaan.

Matkamuistojen myynti on tyrehtynyt, kun ulkomaisia asiakkaita ei ole.

Männistö uskoo, että kaiken kaikkiaan hän on noin 100 000 euroa tappiolla koko vuodelta ja pelkona on joulusesongin peruuntuminen. Tyypillisesti alalla on kaksi sesonkia: kesä ja joulu. Jos ne molemmat menevät pilalle koronan takia, käytännössä koko vuosi on menetetty.

Männistö ei osaa sanoa, kuinka monta yritystä on jo nyt mennyt konkurssiin. Hän tietää useamman toimijan muun muassa Helsingissä, jotka pyrkivät luopumaan suurivuokraisista myymälöistään ja vaihtamaan alaa. Osaan yrittäjistä Männistö ei ole saanut enää kevään jälkeen mitään yhteyttä.

– On huolestuttavaa, jos luukkuja suljetaan. Sitten emme pysty palvelemaan siinäkään vaiheessa, jos matkailu palaa entiselleen.

Männistö muistuttaa, että Suomeen kohdistunut matkailu on ollut tasaisesti kasvussa. Hän itsekin pohti vielä viime syksynä toimintansa laajenemista, mutta suunnitelmat eivät ehtineet edetä neuvotteluja pidemmälle.

Turistien määrä ja heiltä saatavat eurot ovat silti Suomessa esimerkiksi Ruotsia matalampia ja Männistön mukaan kasvupotentiaalia olisi paljon.

Suomen maine matkailumaana voi kuitenkin heiketä, jos turistit eivät löydä matkamuistoliikkeitä. Usein matkojen tunnelmiin ja tapahtumiin palataan esineiden kautta, Männistö tietää, ja jos näitä esineitä ei ole saatavilla, vaikuttaa se myös Suomen kuvaan ulkomailla.

Ensimmäisenä kaatumisvaarassa ovatkin matkamuistoliikkeet. Jos matkamuistoliikkeet kaatuvat, päätyvät niiden myyntivarastot markkinoille ja se taas lisää tukkumyyjien ahdinkoa.

Jos liikkeitä kaatuu paljon, voi tukkumyyjien ahdinko jatkua jopa vuosia, kun uusia tilauksia ei tule. Silloin tukkumyyjien asiakasmäärä laskee ja toisaalta tuotteita hankitaan halvalla konkurssipesästä.

– Meillä tukkukauppiailla kassatilannetta painaa vielä alaspäin sekin, että tilaamme tuotteita jopa puoli vuotta etukäteen. Minäkin olen maksanut Kiinaan jo helmikuussa ennakkomaksun ja tuotteet on pakko ottaa vastaan tai siitäkin koituu kymmenien tuhansien tappiot.

Matkailuala ja samalla matkamuistojen myynti on kasvanut tasaisesti ennen koronakriisiä.

Männistö ei saanut tukkutilauksia lainkaan touko- ja kesäkuussa.

Toistaiseksi Männistö on selvinnyt säästöillään ja hakemalla lainojen lyhennysvapaita. Pankkiin ja Finnveraan mies kertoo olleensa yhteydessä, mutta päätöksiä ei ole kuulunut.

Valtiokonttorin tukeen matkamuistojen tukkukauppakoodi ei Männistön mukaan oikeuta.

Männistön mukaan syksyllä tarvitaankin suoria tukia ja 12 kuukauden lyhennysvapaita.

– Nyt tarvitaan ratkaisuja, jolla selvitään tästä ajasta yli ja päästään eteenpäin. Vaihtoehtona on, että yritykset kaatuvat ja olemme työttöminä.