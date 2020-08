Jounin Kauppa ajautui yllättäen nollille – Sampo Kaulanen rakentaa uutta bisnestä keskellä koronakriisiä

Sampo Kaulanen kertoo, miksi Jounin Kaupan tulos jäi yllättäen viime vuonna nollille ja miten korona taklataan uusilla investoinneilla.

Jounin kauppaa Äkäslompolossa pyörittävällä Sampo Kaulasella on monta rautaa tulessa koronamyllerryksen keskelläkin. Tällä hetkellä hän hoitaa lapsia yksin, sillä vaimo Michele, Minttu Kaulanen, kisaa Farmi-tv-sarjassa.

– Häntä ikävöin täällä. Aika monta asiaa on lautasella, lastenhoito, firmat, uudet pizzeriat ja bisnekset. Mutta itsepähän olen ne niskaani kaatanut.

Puheen taustalla kuuluu poraamista. Se tulee kaupan työmaalta, jossa rakennetaan uuteen savustuspisteeseen piippua.

– Alamme tässä myös ravintolatason ruokia valmistamaan. Tuohon tulee smokery (savustamo) ja ruokapiste, jossa myydään savukalaa ja -lihaa ja hampurilaisia.

Sampo Kaulanen tilasi savustamon Saksasta, ja savustuspöntön Kokkolasta.

– Olemme myös kahta pizzeriaa avaamassa tässä koronan keskellä. Että panokset on ihan kohillaan. Otetaan riskiä, all in, Kaulanen naurahtaa.

Kaupan myynti tyssäsi keväällä seinään, ja liikevaihdosta leikkautui lähemmäs pari miljoonaa euroa. Kesällä kotimaiset matkailijat löysivät kuitenkin Lapin, ja Jounin kauppa tahkosi ennätysmyyntiä. Sekään ei paikannut kevään romahdusta.

– Se oli karmea paukku, koska kaikki oli hyvin ja odotimme ennätysvuotta. Meikäläisenkin historiassa olisimme ensimmäistä kertaa tehneet kunnollisen tuloksen.

– 12 vuotta kun on tässä jykertänyt, niin olisi ollut kiva saada vähän vaivanpalkkaakin. Toisaalta tappiollisia vuosia oli valuuttakriisin aikanakin viisi vuotta putkeen. Olen uinut niin syvissä vesissä henkisesti, että kantti on kova. En jaksa enää tässä vaiheessa synkistellä ja luovuttaa, kun on ennenkin selvitty.

Jounin kaupan liikevaihto kasvoi viime vuonna miltei 13 miljoonaan euroon. Edellisvuoden 0,5 miljoonan euron tilikauden voitto suli kuitenkin lähes pois. Kaupan vakavaraisuus on heikko, sillä velkaa on paljon.

– Taustalla on vielä niin isot velat, että kulurakenteessa ei kauheasti ole särkymävaraa.

Kaulanen otti velan vuonna 2008, 14 miljoonaa euroa liiketilojen rakentamiseen. Samana vuonna hän otti korkosuojaukset Nordeasta ja Varmasta.

Hän kertoo yrittäneensä viime vuonna neuvotella näiden korkosuojausta edullisemmaksi, mutta lopulta kilpailija tarjosi halvempaa sopimusta, ja Kaulanen osti itsensä ulos. Koronvaihtosopimuksien purku maksoi hänelle hurjat 700 000 euroa – käytännössä viime vuoden tuloksen. Uudella sopimuksella korkorasite on aivan toinen.

Kokonaan Kaulasten toimeentulo ei ole ollut kaupan myynnin varassa. Julkkiskauppias on saanut tuloja tv-töillä, esiintymisillä ja somesta. Kaulanen on nostanut jonkin verran osinkoja Jounin Kaupasta.

Lisäksi Jounin Kauppa on ottanut käyttöön kaksi kylmä- ja pian myös kuumakuljetukseen sopivaa pakettiautoa. Ostoksia ajetaan asiakkaille mökeille jopa sadan kilometrin säteellä

Jounin Kauppa kuljettaa ruokaa mökkeilijöille kahdella pakettiautolla.

– Mietin vielä, että mikä olisi se kilpailuetu, että asiakkaat ostavat juuri meiltä. Palkkasin tänne myös huipputason kokin, joka tekee käsin ravintolatason susheja.

– Olen investoinut kauppaan nyt enemmän kuin pitkään aikaan.

Toinen pizzeria tulee läheiseen kauppakeskukseen, toinen Leville.

K-Market-ketjuun kuuluva kauppa on 2 000 neliötä, ja täysin riippuvainen matkailijoista. Heistä kuitenkin vain noin neljäsosa on ulkomaalaisia. Kaulasella tiloissa myös paljon vuokralaisia, joista osaa ulkomaalaisten poissaolo kirpaisee pahemmin.

Läheisessä kauppakeskuksessa Kaulasella on myös vuokralaisia.

– Meillä on vakituisia parikymmentä henkeä ja tässä joutuu kantamaan myös yhteisön painetta oman taloudellisen taakan lisäksi.

Talvi pelottaa, koska mitään näkyvyyttä ei ole.

– Tilanne vaihtuu koko ajan, ja uutiset ovat niin synkkiä. Jos haluaa tervejärkisenä pysyä, pitää vaan mennä eteenpäin ja sopeutua ja uskoa omaan tekemiseensä.

Apuakin on tullut. Heinäkuussa Jounin Kauppa sai liikevaihdon laskuun perustuvaa valtiokonttorin kustannustukea 16 000 euroa. Huhtikuussa tukea tuli 100 000 euroa Business Finlandilta. Rahaa käytettiin ruokakuljetuspalvelun rakentamiseen.

Kiireistä huolimatta Kaulanen ei toivo, että Minttu-vaimo passitetaan nopeasti kotiin.

– Toivon, että se voittaa ja tuo sen kolmekymppiä [30 000 euroa] kotiin. Sillä eläisi taas vuoden etiäpäin. Sillä on pienet paineet, koska itse voitin aikanaan Selviytyjät. Koetin häntä evästää tyhmillä neuvoillani, mistä ei todennäköisesti ole mitään hyötyä.