Taikuri Pete Poskiparta katsoi sähköpostiaan ja meni vakavaksi – toistuuko kevään katastrofi?

Mentalisti Pete Poskiparta kertoo, että kevään muistot kummittelevat mielessä, kun peruutussähköposteja alkaa tulla.

Mentalisti ja taikuri Pete Poskiparta tarkistaa sähköpostejaan huolissaan. Koronakevät oli ”ihan järjettömän huono”, eikä kassa kestä toista peruutusaaltoa. Koronaluvut ovat yhä melko matalat, mutta huoli kasvaa.

Maanantaina sähköpostiin on kilahtanut monta esiintymisehtoihin liittyvää viestiä. Sopimuksiin on nykyään kirjattu oma pykälänsä koronaperuuntumisia varten. Peruutusten ja siirtojen uhka on nyt ilmassa, kun keskustelu toisesta aallosta tiivistyy.

– Tämä on surullista, kun ei me nyt missään kevään lukemissa olla, ei ole syytä panikoida. Tämä on tällaista löysässä hirressä roikkumista, Poskiparta sanoo puhelimessa.

– Nopeasti kun katsoin Facebookia, niin esiintyjien suljetussa ryhmässä monet kirjoittivat, että peruuntumisia on alkanut tulemaan.

Pete Poskiparta toivoo, että yhteiskuntaa ei tarvitse laittaa syksyllä kiinni kuten keväällä vaan että keskitie löytyisi. Muuten edessä voi olla konkursseja luovalla alalla mutta myös esimerkiksi ravintola-alalla. Mielenterveydellekään eristäytyminen ei tee hyvää, Poskiparta huomauttaa ja jatkaa todeten, että korona täytyy ottaa vakavasti, sillä kyse on ihmishengistä.

– Viestini on, että noudattakaa suosituksia ja pitäkää turvavälejä, että kaikkea ei tarvitse taas sulkea.

Keväällä hän joutui perumaan kymmenittäin keikkoja, eikä kesä ole taikureille kuumaa aikaa. Muutamia keikkoja kuitenkin on ollut, pieniä, mutta niistä jokainen on Pete Poskiparralle pieni täyttynyt unelma.

– Tuntuu vähän kuin paluulta 20 vuoden taakse. Olen jokainen keikasta niin onnellinen. Ihan sama, paljonko niistä saa.

– Sanomattakin on selvää, että yksittäishenkilöiden kesäjuhlissa liikkuu erilaiset rahat kuin vaikka Neste Oilin kesäjuhlilla.

Säästöjä oli onneksi sukanvarressa, kun kevään keikat loppuivat kuin seinään maaliskuussa. Pete Poskiparta on myös vaimonsa palkasta onnellinen. Kolmilapsisessa perheessä kulujen saksiminen on vaikeaa, ja esimerkiksi pienempään asuntoon muuttaminen ei yhtä helposti kuin ennen lapsia.

– Eläkerahoihin en halua koskea, vaikka niihinkin pääsee kuulemma käsiksi. Ehdot ovat huonot, jos niihin koskee ennen eläkeikää.

– Jos tulee toinen kolmen kuukauden breikki, niin vaihtoehtoa ei ole.

Tukia yhden hengen yritys ei ole kevään aikana saanut. Pieniä puroja on onneksi löytynyt verkkotoiminnan kautta, ja Poskiparta on pitänyt verkkoesityksiä etätyöporukoille.