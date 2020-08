Emilin, 17, piti päästä varastohommiin, mutta korona vei kesätyöt – perusti pikavauhtia oman firman: ”Töitä lähes joka päivä”

Turkulainen Emil Grönvall on 17-vuotias mutta pyörittää jo yhden miehen yritystä.

Emil Grönvall työllisti itse itsensä, kun kesätyöt peruuntuivat.

Lietolaisen omakotitalon kuistilta kuuluu lakaisemisen ääntä. 17-vuotias Emil Grönvall on aloittanut työnsä yhdeksältä aamulla, ja alkusiivous on lähes tehty. Sitten alkaa varsinainen urakka eli terassin öljyäminen.

Grönvallin kesästä tuli melko erilainen kuin alun perin oli tarkoitus. Hänelle oli tiedossa kesäkuuksi töitä ravintolassa ja heinäkuuksi varastohommia.

Kun koronan seuraukset veivät pestin ravintolassa, Grönvall päätti työllistää itse itsensä. Ajatus omasta yrityksestä syntyi kesäkuussa.

– Aloin miettiä, mitä voisin tehdä. Olen jo aiemmin tehnyt pihatöitä isovanhempien pihoilla ja kotona. Kerroin ajatuksesta vanhemmille, ja heidänkin mielestä idea oli hyvä, Grönvall kertoo levittäessään öljyä puun pintaan.

Grönvall tykkää pihatöistä, sillä niissä näkee oman työnsä tuloksen.

Toiminimen perustamisessa olivat apuna yrittäjänä toimiva isä sekä äiti, joka huolehti talouspuolesta. Nyt Grönvall on ottanut senkin itse haltuun.

Firman perustaminen tapahtui kreivin aikaan.

– Myös varastotyöt peruuntuivat sen jälkeen, kun olin jo perustanut yrityksen, Grönvall kertoo.

Töitä laidasta laitaan

Mainostaminen tehtiin sosiaalisessa mediassa ja paperisilla mainoksilla, joita Grönvall jakoi postilaatikkoihin. ECR yleisapu sai pian asiakkaita molempien kanavien kautta.

– Töitä on ollut lähes joka päivä ja laajasti joka puolella aluetta: Turussa, Paraisilla, Kaarinassa, Liedossa, Merimaskussa, Grönvall luettelee.

Työt ovat vaihdelleet laidasta laitaan. On ollut erilaisia pihatöitä, maalaamista ja kukkien kastelua.

– Tämä on ollut kiva kesä. Pidän työnteosta ja siitä, että näkee oman työnsä tuloksen. On hienoa, kun asiakas on tyytyväinen.

Koska Grönvall on alaikäinen, hän ei ole voinut karauttaa työmaille omalla autolla. Työmatkat taittuvat vanhempien kyydissä, pyörällä tai julkisilla.

– En ole laskenut, kuinka monta kilometriä on tullut pyöräiltyä tänä kesänä, hän sanoo.

Grönvall on hakenut ikäpoikkeuslupaa ajokortin hankkimiseen, sillä se helpottaisi työmatkoja huomattavasti.

Suosituksilla lisää töitä

Puskaradio on toiminut alusta asti nuoren työmiehen hyväksi.

– Palaute on ollut tosi hyvää, ja moni on halunnut minut takaisin tekemään lisää hommia. Asiakkaita on tullut myös sitä kautta, että edelliset asiakkaat ovat mainostaneet minua kavereilleen.

Myös Grönvallin terassitöihin palkannut Anna-Leena Ääri-Fugleberg sai tietää ahkerasta nuorukaisesta ystävänsä kautta, joka jakoi mainoksen Facebookissa.

– Emil kävi ensin tekemässä äidilleni töitä päivän. Hienoa, että on nuoria, jotka haluavat tehdä töitä, hän kiittelee.

– Meillä on pitkät työpäivät ja kaksi kouluikäistä lasta, joita pitää viedä harrastuksiin. Työllistämme mielellämme nuoren ihmisen.

Grönvall palaa lukioon ensi viikolla, mutta työt jatkuvat viikonloppuisin.

Grönvall laskuttaa oman yrityksensä kautta, mikä osaltaan ratkaisi asian, sillä Ääri-Fugleberg ei kannata pimeää työtä.

– Käytämme häntä ehdottomasti jatkossakin, hän sanoo.

Grönvall käy lukiota ja palaa kouluun ensi viikolla. Hän aikoo silti jatkaa töitä viikonloppuisin.

Oma yritys ja tämän kesän ahkera työnteko takaavat myös sen, että ensi kesäksi ei tarvitse etsiä enää kesätyöpaikkaa.