Ammuva maitolaituri sai alkunsa ”tyhmästä ideasta” – hulvattomien käänteiden jälkeen ”Bermudan koppi” on valmis toimintaan

Digitaalisen maitolaiturin tavoitteena on helpottaa lähiruoan jakelua kuluttajille ja nostaa lähiruokayrittäjät tunnetummaksi. Koronan jälkeinen pelonsekainen jännitys onkin muuttunut yrittäjien puolelta innostuneeksi jännitykseksi.

– Sehän on parasta, kun saa tyhmän idean, sitten joku toinen hullu vielä komppaa ja auttaa toteuttamaan sen, niin on mielenkiintoista nähdä, onko kukaan kuluttaja sitä mieltä, ettei idea ole täysin huono, Heikkilän Juustolan yrittäjä Pekka Moisio nauraa.

Puhe on Maitolaituri 2.0 -nimisestä hankkeesta, ”digitalisoidusta maitolaiturista”. Käytännössä kyse on Heikkilän Juustolan lähiruokayrittäjien ja tamperelaisen ohjelmistotalo Bitwisen toteuttamasta liikkuvasta itsepalvelumyymälästä, joka rakennettiin helpottamaan lähiruoan jakelua kuluttajille.

Ja joka sanoo ”ammuu”, kun asiakas kulkee lähellä itsepalvelumyymälän oven läheltä.

– Ne ideat tulee tehdessä! Itselläni on suhteellinen vilkas mielikuvitus, ja sellainen löytyy myös Bitwisen tekijöiltä. Heille tämä on ollut poikkeuksellinen projekti ja epäilen, että heillä on ollut aika paljon villimpiäkin ideoita, mitä tähän olisi voinut sisällyttää.

Vaikka ideoidessa onkin hulluteltu, vastaa Maitolaituri 2.0:n idea oikeaan tarpeeseen. Koronavirus kuritti lähituottajia, joiden myynti liian harvoin onnistuu helposti netin kautta. Heikkilän Juustolan ja Bitwisen idea siirrettävästä maitolaiturista lähtikin siitä, kuinka voisi lisätä lähituotteiden näkyvyyttä, helpottaa niiden saatavuutta ja tuoda alaa kohti nykyaikaa.

Käytännössä tilaus Maitolaiturin kautta onnistuu verkkokaupan kautta. 10 euron tilauksen tehtyään asiakas saa tilauksen mukana henkilökohtaisen pin-koodin, jolla voi astua koppiin sisään ja noutaa tuotteensa itselle sopivaan aikaan. Sisällä tuotteet ovat kylmäkaapeissa, ja asiakas poimii ne itse.

Mallia on haettu maaseutujen maitolaitureista, joista voi toisinaan noutaa esimerkiksi perunaa tai sipuleita itsenäisesti, ja maksu hoidetaan esimerkiksi pudottamalla kolikko peltiämpäriin.

– Tällainen toimii maalla, miksei se toimisi kaupungissakin? En jaksa uskoa, että ihmiset tahallaan poimisivat tuotteita, joista eivät ole maksaneet. Uskon rehellisyyteen, Moisio sanoo.

Maitolaiturin on tarkoitus liikkua ainakin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Hieman kysynnästä riippuen yhdessä kaupungissa voitaisiin olla esimerkiksi viikko putkeen.

Moision mukaan ongelmaa siitä, että tuotteet pääsisivät loppumaan, ei pitäisi tulla. Kun jokin tuote on loppumassa, Maitolaituri antaa varoituksen ja Heikkilän Juustolasta tuodaan täydennystä.

Pekka Moision mukaan Maitolaiturin suunnitteleminen oli hyvin hauskaa. Pienyritys ei olisi pystynyt toteuttamaan pitkään hautunutta ideaa yksin.

Nyt Maitolaituri on toimivassa kunnossa ja viimeisiä testejä vaille valmiina tien päälle, mutta sen toimivaksi saaminen oli monen mutkan takana. Itse runko saatiin rakennettua kuukaudessa, jonka jälkeen alkoi Bitwisen ohjelmistokehittely ja nettisivujen hiominen.

Mediatiedotteen mukaan talkooporukan keskuudessa Maitolaituri sai pian lempinimen Bermudan koppi, sillä jokainen pienikin asia tahtoi mennä pieleen.

– Yksinkertainen tekniikka on vastustanut ihan joka kohdassa, lähtien mekaanisten sähkölukkojen toimimattomuudesta. Miten niin toimintavarma komponentti kuin ovimagneetti edes voi mennä rikki? Jossain vaiheessa Bitwisen pihassa olevan Maitolaiturin alta löytyi tuntemattoman henkilön jälkeensä jättämät viinapullo ja vaatteita. Promokuvauksia edeltäneenä yönä lukon 3D-printattu kuljetustuki oli varastettu ja kuvaukset peruuntuivat. Tässä vaiheessa projekti sai lempinimen Bermudan koppi, kertaa Bitwisen yrittäjä Tomi Mikkonen mediatiedotteessa.

Maitolaiturin rakentamisessa oli monta mutkaa.

Moisio korostaa Taloussanomille, että haasteet eivät tulleet yllätyksenä ja jopa huvittavat jälkikäteen.

– Tällaista se tuppaa olemaan.

Testausvaiheessa eräs asiakas myös onnistui tilaamaan tuotteet omatoimisesti ohjeita noudattamalla. Tämä yllätti yrittäjät täysin, sillä kukaan ei ollut osannut arvatakaan, että joku keskeneräisen kopin näkevä päättäisi jo testata Maitolaituria.

Kaikki meni kuten pitikin: asiakas sai tilauksensa läpi ja pääsi pin-koodilla koppiin sisään, mutta sitten huomasi, ettei tuotteita ole vielä, ja kylmälaitteetkin oli asentamatta. Moision mukaan asiakkaalle toimitettiin hänen tilaamansa tuotteet myöhemmin.

Moisio pitää mahtavana, että Maitolaituri on kiinnostanut jo valmistusvaiheessa.

– Uskon, että erikoisuus on valttikortti. Moni voi olla ihan kiinnostunut siitä, että mikä homma tämä on.

Moisio sanoo, että Maitolaituri ei jää välttämättä kertaluontoiseksi kokeiluksi. Jos asiakkaat löytävät innovaation, jää se pysyvämmäksi osaksi lähituotteiden myyntiä.

Ensimmäiseksi Maitolaituria pääsee kokeilemaan Heikkilän Juustolan kotikylässä Laitikkalassa. Myöhemmin sen liikkumista pystyy seurata Heikkilän Juustolan nettisivuilta.