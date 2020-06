Kainuulainen marjatilayrittäjä Pauli Seppänen toivoo valtiolta ja kesätyöikäisten nuorten vanhemmilta apua koronarajoitusten vaarantamaan sadonkorjuuseen.

Heinäkuun sadonkorjuukausi häämöttää reilun kuukauden takana ja suomalaisilla marjatiloilla kärsitään edelleen koronarajoitusten aiheuttamasta työvoimapulasta.

Thaimaan työministeriö ilmoitti viime viikolla estävänsä Suomeen suuntaavien kausityöntekijöiden muuton tänä kesänä kokonaan. Ulkomaalaisten poimijoiden keräämien marjojen osuus on ollut viime vuosina noin 90 prosenttia. Thaimaan lisäksi työntekijöitä on virrannut muun muassa Ukrainasta ja Venäjältä.

Kainuun Suomusalmella 30 vuotta toimineen Korpiniemen Mansikan isäntä Pauli Seppänen kertoo Taloussanomille, että koronarajoitukset ovat katkaisseet tänä vuonna myös venäläisten poimijoiden muuttovirran. Seppänen kertoo suosineensa rekrytointipolitiikassaan kotimaista työvoimaa jo ennen epidemiakautta, mutta kuluneen kymmenen vuoden aikana suomalaisten nuorten työllistäminen on vaikeutunut merkittävästi.

– Työsopimuksemme kattaa kolme viikkoa, jotka muodostuvat esi-, huippu- ja jälkipoiminnoista. Myrkyllistä meille on se, että suomalaiset nuoret tapaavat karata tilalta viikon tai puolentoista jälkeen, Seppänen sanoo.

Marjat on poimittava vuorokausitarkkuudella

Seppänen arvelee, että suomalaisnuorten heikko poimintainto selittyy parantuneilla kotioloilla ja muutoksilla perhekulttuurissa. Ensimmäisen kahdenkymmenen liikevuotensa aikana Korpiniemen Mansikka työllisti pelkästään suomalaisia nuoria.

– Tämä on hyvin yksinkertainen asia. Ennen vanhemmat halusivat, että lapset tienaavat itse rahansa. Nyt monissa perheissä on kesätyöikäisiä nuoria, joille vanhemmat antavat vastikkeetonta rahaa. Tietenkään näiden nuorten ei kannata lähteä tilalle töihin.

Korpiniemen Mansikka on Seppäsen mukaan onnistunut tänä vuonna rekrytoimaan muutamia suomalaisnuoria. Kainuulaisyrittäjä peräänkuuluttaa, että poikkeusoloissa sadonkorjuun turvaaminen edellyttää viljelijöiden, kesätyöikäisten nuorten vanhempien ja valtion yhteistyötä. Tällä hetkellä viljelijöitä jäytää epävarmuus.

Pauli Seppänen Suomusalmen tilallaan.

– Marja ei kypsyttyään pellossa kauan odota. Niitä on poimittava vuorokausitarkkuudella. Jos emme saa Ukrainasta työntekijöitä, olemme todella ihmeissämme. Kohta tässä joudutaan työllistämään eläkeläisiä.

Seppäsen mukaan valtio voisi turvata kesän sadonkorjuun maksamalla kotimaisille nuorille erillistä kannustinrahaa. Yrittäjä huomauttaa, että vastaavanlaisia avustuksia on kriisiaikana jaettu myös muiden alojen yrityksille.

– Tässä olisi kyse verrattain aika vaatimattomasta summasta. Ei sen tarvitse olla työntekijää kohti kuin vaikka sata euroa viikossa. On aivan varma, että tämä houkuttelisi nuoria tiloille jopa kaupungeista. Jos kannustinraha maksetaan vasta satokauden jälkeen, nuori karkaa pienemmällä todennäköisyydellä tilalta ennen työsuhteen päättymistä.

Poimijat majoitetaan kesämökkeihin ja rivitaloasuntoihin

Vanhempien tulisi Seppäsen mukaan vahtia, että nuori sitoutuu työhön sopimuksen määrittelemäksi ajaksi. Tilalta kohtuullisen välimatkan päässä asuvat isät ja äidit voisivat avustaa esimerkiksi lastensa kyydityksissä. Menneinä kesinä Korpiniemen Mansikka on vastapalveluksena huolehtinut joidenkin nuorten kyydityksistä takaisin kotiin työpäivän jälkeen.

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Miika Ilomäki arveli Taloussanomille maaliskuussa, että suomalaisnuorten heikko työllistyminen marjatiloille selittyy tilojen syrjäisillä sijainneilla. Seppäsen mukaan Korpiniemen Mansikka on vuokrannut kausityöntekijöilleen työkauden ajaksi muun muassa rivitaloasuntoja ja kesämökkejä. Työntekijät maksavat puolet asunnon kuukausivuokrasta.

– He saavat siistin asunnon, jossa on peseytymis- ja ruoanlaittomahdollisuudet. Työpäivän aikana he saavat tilalla meiltä ruoan aamupalasta alkaen.

Tavallisesti asunnot on jaettu Seppäsen mukaan kansalaisuuden mukaan. Venäläiset, ukrainalaiset ja suomalaiset ovat asuneet omissa asunnoissaan.

– Tässäkin on tapahtunut hirveästi muutoksia kuluneiden vuosien aikana. Aikoinaan jotkut työntekijät saattoivat asua kuukauden teltassa. Ei tänä päivänä yhdenkään poimijan tarvitse niin asua.

Parhaimmillaan sadan euron päiväpalkka

Seppäsen mukaan Korpiniemen Mansikka maksaa työntekijöilleen niin sanottuun koppataksaperiaatteeseen perustuvaa urakkapalkkaa. Poimijat saavat päivältä rahaa sen verran kuin keräävät kolmen litran marjakoppia.

– Parhaimmillaan ukrainalaiset työntekijät ovat keränneet marjoja kolmekymmentä kopallista päivässä. Se on suurin piirtein sadan euron päiväpalkka. Monesti koppia kertyy päivässä kuitenkin vain kuudenkymmenen euron edestä.

Vastapoimittuja mansikoita Suomusalmen marjatilalla.

Julkisessa keskustelussa ulkomaalaiset kausityöntekijät tavataan mieltää poikkeuksetta halpatyövoimaksi, mutta Seppänen kertoo Korpiniemen Mansikan maksavan suomalaisille ja ulkomaalaisille työstä saman verran.

Kainuun sadonkorjuuseen osallistuneet itäeurooppalaiset ovat Seppäsen mukaan kokeneita poimijoita, ja monet ovat vierailleet samalla tilalla useana peräkkäisenä kesänä. Marjatila pyrkii järjestämään ulkomaalaisille hyvät työolosuhteet siinä missä suomalaisillekin. Joillakin tiloilla kausityöntekijöiden kohtelu on Seppäsen mukaan ollut karua.

– Heitä saatetaan kohdella kuin koiria. Taukoajat ovat olleet kohtuuttomia ja työntekijöitä on laitettu poimimaan rankkasateessa. Meillä lähdetään siitä, että ulkomaalaisia työntekijöitä arvotetaan siinä missä kaikkia ihmisiä. He ovat oikein rehellisiä, ahkeria ja suoraselkäisiä. Lisäksi yrittäjä voi olla varma, että he eivät lähde tilalta kesken töiden pois.

Valtioneuvosto on linjannut, että Suomeen voi tulla Ukrainasta tänä vuonna maataloustöihin 9 000 kausityöntekijää. He voivat jäädä kausityön loputtua Suomeen poimimaan myös luonnonmarjoja. Ukraina kuitenkin edellyttää Suomen marjatiloille matkustavilta kansalaisiltaan vähintään kolmen kuukauden työsuhdetta.