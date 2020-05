Työttömyysturvalla nyt poikkeuksellisia saajia: ”Ihan hämmästyin, kun tilillä oli rahaa”

Lahdessa Sport & Music Bar Peluria pitävä Minna Sillgren on tyytyväinen yrittäjille koronaepidemian takia myönnettävästä työmarkkinatuesta, mutta moittii hakuprosessia.

Kela on alkanut maksaa yrittäjille koronaepidemian takia myönnettävää työmarkkinatukea. Kaikki hakijat eivät korvausta ole kuitenkaan saaneet.

Yrittäjillä on tänä keväänä ollut poikkeuksellisesti mahdollisuus hakea työmarkkinatukea koronakriisin takia.

Monet tukea hakeneet yrittäjät moittivat työmarkkinatuen hakuprosessia sekavaksi ja hitaaksi. Lahdessa sporttibaari Peluria aviomiehensä kanssa pitävän Minna Sillgrenin mukaan tuen hausta päätökseen kului 65 päivää.

– Koska meillä on puolisoni kanssa yhteinen yritys, työttömyys iski meille molemmille yhtä aikaa, Sillgren kertoo.

– Kyllä siinä muutama uneton yö tuli vietettyä, kun mietittiin, riittääkö meille ja lapsille rahat ruokaan.

Hän ilmoittautui työttömäksi heti maaliskuun puolivälissä ja teki Kelalle korvaushakemuksen heti, kun se oli mahdollista. Sillgrenin hakemuksen käsittely kuitenkin tuntui kestävän, samalla kun hän kuuli monen muun saavan päätöksen melko nopeasti.

– Aluksi sanottiin, että on ruuhkaa, mutta parin kuukauden kuluttua usko loppui, Sillgren kertoo.

Toukokuun puolivälissä hän huomasi saaneensa tukea tarkistaessaan tiliotettaan.

– Ihan hämmästyin, kun tilillä oli rahaa, Sillgren sanoo.

Varsinainen päätös tuli postissa vasta muutama päivä rahojen jälkeen.

– Vähän koomista tavallaan saada tuki nyt, kun ravintolan voi pian taas avata, hän sanoo.

Sillgren kiittelee hallituksen päätöstä tukea yrittäjiä, mutta olisi toivonut selkeämpää opastusta hakemuksen tekoon.

– Työkkärin sivuilla oli jossain vaiheessa ohje, että työttömille yrittäjille tulee eri linkki ilmoittautumiseen. Kun sitten lopulta soitin, niin puhelimessa neuvottiin ilmoittautumaan vain ihan normaalisti, Sillgren kertoo.

Sama viesti toistuu myös yrittäjien keskinäisissä verkkokeskusteluissa. Hakemuksen jättämisen jälkeen ei ole varmaa, onko verkkolomake oikein täytetty ja miten sen käsittely etenee.

Hakuprosessin alku hämmensi myös turkulaista kampaamoyrittäjää Jarna Soinrantaa.

– Luulin alkuun, että kaikki meni hyvin. Kirjoitin vielä, että kertokaa, jos jotain liitteitä tarvitaan, Soinranta kertoo.

– Kun en ollut saanut mitään päätöstä, enkä tiennyt miten hakemus etenee, menin tarkistamaan asiaa verkosta. Sieltä ilmeni, että ”työnhaku” päättynyt! Ja juuri uskoin tehneeni hakemuksen ajoissa, Soinranta kertoo.

Soinrannan mukaan näytti siltä, että hän olisi voinut hakea tukea seuraavan kerran vasta toukokuun alusta, eikä sittenkään saada sitä jo 16. maaliskuuta alkaen.

– Vain joku yksi rivi jäi hakulomakkeessa huomaamatta.

TE-toimiston palvelu sai Soinrannan kuitenkin lähes liikuttumaan.

– Lähetin asiasta sähköpostia, jossa ihmettelin mitä tein väärin. Sieltä tuli välittömästi huolestunut soitto, jossa neuvottiin että älä tee näin vaan tee näin ja otan yhteyttä kollegaan, Soinranta muistelee.

– Hakemus meni läpi siinä suunnilleen yhden puhelinsoiton aikana.

Tapahtumayrittäjä Antti Jouppilan kokemukset taas ovat täysin päinvastaiset.

– Tuen hakeminen oli ihan täysi farssi, TE-toimiston ja Kelan henkilökunnat eivät tienneet mitä tehdä tai miten tulkita yrityksen kirjanpitoa, Jouppila sanoo.

Antti Jouppila ei mielestään saanut TE-toimistolta oikeaa päätöstä: –Tuen hakeminen oli ihan täysi farssi.

Hänen mielestään TE-toimisto antoi hänen tilanteestaan viisi kertaa väärän lausunnon.

– Ensiksi he sanoivat, että olen osa-aikainen yrittäjä, vaikka TE-toimistolla on hyvin tiedossa, ettei minulla ole muita tuloja kuin yrittäjänä, hän sanoo.

– He tekivät hakemisesta vaikeaa, vaikka mainostivat sitä helpoksi.

Hän ei syytä silti kummankaan viraston henkilökuntaa vaan esimiehiä, jotka eivät ole hänen mielestään hoitaneet virkailijoiden koulutusta.

– Itse päädyin siihen tulokseen, että nöyrryin ja lähdin tekemään muita hommia, Jouppila sanoo.

Hän availee jo toimintaa muilla aloilla ja kannustaa myös muita yrittäjiä samaan.

8443 yrittäjää sai tukea huhtikuussa

Huhtikuussa Kela maksoi erityistä koronaepidemian takia myönnettävää työmarkkinatukea 8 443 yrittäjälle.

Huhtikuun aikana tehtiin yhteensä 13 169 yrittäjille maksettavan työmarkkinatuen ratkaisua, joista 330 oli hylkäyksiä.

Tukea pystyi hakemaan torstaista 16. huhtikuuta lähtien.

– Kaikki nämä huhtikuun saajat ovat hakeneet etuutta huhtikuussa, todennäköisesti ihan ensimmäisten mahdollisten päivien aikana, sillä etuushakemus on ratkaistu ja maksu on ehditty tehdä tuon huhtikuun kahden viimeisen viikon aikana, kertoo suunnittelija Sami Tuori Kelan analytiikkayksiköstä.

Viime viikon loppuun mennessä hakemuksia on tullut 29 028 yrittäjältä. Tuorin mukaan on odotettavissa, että toukokuussa maksettavien tukien määrä on suurempi..

– Työttömyysturvaa maksetaan takautuvasti, joten toukokuussa saadaan varmasti paljonkin huhtikuulle kohdentuvaa etuutta, Tuori kertoo.

Yrittäjän työmarkkinatuen vaatimuksina on, että yrittäjän päätoiminen työskentely on yrityksessä loppunut ja kuukausitulot ovat epidemian takia pudonneet alle 1 089,67 euroon.

Huhtikuussa yrittäjille maksettavaa työmarkkinatukea maksettiin Kelan mukaan yhteensä 4 653 890 euroa 147 068 päivältä.