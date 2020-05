Hääsuunnittelijan tilauskirja tyhjeni ja 30 000 euron tulot jäivät saamatta

Töitä tehdään koko ajan, mutta tuloja ei tule nyt mistään, hääsuunnittelija Anu Beadle kuvailee koronakevättä.

Hääsuunnittelija Anu Beadle on yleensä tähän aikaan vuodesta jo täydessä häähumussa järjestäessään kesäkuukausien hääjuhlia, mutta nyt paras hääsesonki on peruttu. Kesähäät jäävät tänä suvena tanssimatta, sillä varauskirja tyhjeni.

– Meillä järjestettävänä olleet kesähäät on siirretty ensi vuoteen. Loppukesästä on parit häät, joiden siirtämistä vielä pohditaan kuten myös muutamien syksylle suunniteltujen hääjuhlien kohtalo on auki, Beadle kertoo.

Isojen häiden siirtämisessä ei ole haluttu aikailla. Hääparit eivät ole jääneet epävarmuudessa odottelemaan tietoa, mitä rajoituksia puretaan tai millaiseksi tilanne mahdollisesti vielä muuttuu.

– Suuri syy siirtoihin on myös se, että lähes kaikissa juhlissa vieraiden joukossa olisi riskiryhmäläisiä kuten isovanhempia, joiden kannalta tämä ei ole nyt oikea aika juhlia.

Yksiäkään Beadlen yrityksen Lily Dream Wedding hoitamia häitä ei ole siirretty syksyyn vaan suoraan ensi kesään.

– Häät halutaan viettää kesällä, joten parit odottavat ensi vuoteen. Hääparit ovat ottaneet tilanteen rauhallisesti. Rakkaushan ei lopu, vaikka hääjuhla siirtyykin.

Ihan kaikki eivät ole kuitenkaan malttaneet odottaa.

– Omissa asiakkaissani ei ole käynyt näin, mutta tiedän muutamien parien menneen. naimisiin maistraatissa jo nyt keväällä. He viettävät hääjuhlaa kenties vasta joskus myöhemmin.

Hääsuunnittelijaa käyttävät pariskunnat ottavat yleensä yhteyttä hyvissä ajoin, jopa vuotta tai pariakin aiemmin, mutta osa päättää turvautua hääsuunnittelijaan hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.

– Niinhän teki viime vuonna muun muassa Sukarin pariskunta. He ottivat yhteyttä vasta pari kuukautta aiemmin, Beadle viittaa viime heinäkuussa järjestämiinsä häihin.

– Meille tulee yleensä vielä keväällä useita varauksia kesälle. Tänä vuonna avioon aikoneiden yhteydenotot loppuivat nyt maaliskuussa kuin seinään.

Vuoden hääsuunnittelijaksi tammikuussa valittu Beadle sanoo hääjärjestelyiden kuumimman hääsesongin olleen alkamassa juuri koronarajoitusten aikaan.

– Kevät ja kesä ovat Suomen tärkein hääsesonki, joten puhutaan isoista tappioista. Koronan taloudelliset vaikutukset ovat tänä vuonna valtavat. Omalla yritykselläni jää saamatta tänä vuonna karkeasti arvioiden noin 30 000 euron tulot.

Pitää muistaa, että hääjuhlilla on talouteen myös moninaisia kerrannaisvaikutuksia. Hääväen hankkimat lahjat, juhlavaatetus ja matkustus hääpaikalle jäävät nyt pois.

Hääsuunnittelija Anu Beadle.

– Myös lukuisat hääparien suosimat juhlapaikat ja ravintolat jäävät ilman hääjuhlien tuomia tuloja, Beadle huomauttaa.

Häiden siirtäminen aiheuttaa paljon lisätyötä, kun päivät, paikat, kutsut ja kaikki muu tarpeellinen pitää saada sovittua uusiksi.

– Töitä tehdään koko ajan, mutta tuloja ei tule nyt mistään.

Beadlen yritys vuokraa myös monenlaisia koristelu- ja somistustarvikkeita muihinkin juhliin kuin häihin.

– Tarvikevuokraus loppui täysin, koska kaikki muutkin tilaisuudet kuin häät on peruttu tai siirretty. Somistustarvikkeiden kohdalla puhutaan jo nyt kuluvan vuoden osalta sadoista peruutuksista.

Tulojen kuukausittainen vaihtelu kuuluu hää- ja juhlatilaisuuksien järjestämiseen luontaisesti, koska tulot eivät tule tavallisestikaan tasaiseen tahtiin. Se antaa yritykselle kestokykyä nyt koronan haitatessa toimintaa.

– Olen rakentanut yritykseni siltä pohjalta, että toiminta sietää kohtuullista vaihtelua. Olen myös pyrkinyt ennakoimaan poikkeavat tilanteet ja olen tarkka siitä, että yritykselläni on aina maksukykyä, Beadle sanoo.