Kravattikansa kavahtakoon! Ylöjärven lukion yrittäjänelikon rusetti näkyi jo Putous-tähti Roope Salmisen kaulassakin

Jalo NY:n mirri on koristanut jo Roope Salmisen kaulaa Putouksessa. Eppu-mallistoakin on pohdittu.

Kun idea on hyvä, uskaltaa yrittää. Ja kun homma lähtee toimimaan, avautuu aivan uusi maailma.

Ylöjärveläiset lukiolaiset Veikka Kukko, Milana Itäpää, Anselmi Koivunen ja Elmo Pyykkö sen tietävät. Alla on voitto nuorille tarkoitetussa valtakunnallisessa Uskalla yrittää -kilpailussa.

Suuren yleisön eteen Nelikon Jalo NY -yrityksen kierrätysmateriaalista tehty mirri ilmestyi kevätkauden Putous-lähetyksissä. Ylöjärveläisnuoret saivat ujutettua rusettejaan juontaja Roope Salmisen kaulaan kahdessa eri ohjelmassa.

Jalo-kvartetin aikaansaama rusettibuumi tuntuu jo ainakin kotikonnuilla. Fiksujen, rohkeiden nuorten työtä osataan arvostaa.

– En nimeltä mainitse, mutta näin juuri kaupunginhallituksen kokouksessakin ensimmäistä kertaa rusetin. Ja se ei ollut minulla, Jalo NY:n toimitusjohtaja, nuorisovaltuuston edustajana kokoukseen osallistunut Koivunen, 18, kertoo.

Mahdollista siis on, että Ylöjärvestä tulee hiljalleen kravattivapaa alue.

Elmo Pyykkö (vas.), Anselmi Koivunen, Veikka Kukko ja Milana Itäpää (edessä) Ylöjärven lukion aulassa. Toista luokkaa käyvän nelikon on määrä painaa ylioppilaslakki päähänsä keväällä 2021.

Edelläkävijä löytyi läheltä.

– Meidän rehtori Jarkko Tuomennoro oli ennen kravattimiehiä. Ei ole enää, Kukko, 18, sanoo.

Rehtori oli Jalo NY:n ensimmäinen asiakas. Hän puki rusetin ylleen viime syksynä yrittäjän päivän juhlassa Tampereella vastaanottaessaan lukion saamaa Pirkanmaan Yrittäjäkasvatusteko -palkintoa. Jalo NY oli tuolloin vasta perusteilla – ja ilman nimeä.

– Ennen lavalle menoaan Jarkko lupasi mainostaa meitä, kunhan keksimme ensin yritykselle nimen. Aikaa oli 30 minuuttia, Kukko muistelee.

Jalo NY:n tuotantopäällikkö, ”rusettiguru” Veikka Kukko.

– Rupesin panikoimaan, että eikö tässä saa nukkua edes yön yli. Löimme viisaat päämme yhteen ja päädyimme Jaloon.

Itäpään pikkuveljeltä lainattu nimi on kotimainen, arvokas ja kohdistettu pääasiakasryhmälle eli miehille. Firman suunnitelmissa on toki laajentaa tuotantoa muun muassa rusettipantoihin, jotka sopivat oletetusti paremmin naisoletetuille.

NY nimen perässä tarkoittaa Nuorta Yritystä. Toiminta on yhä pienimuotoista, sillä myyntiin on päätynyt vasta noin 50 rusettia. Jos homma etenee, NY muuttuu jossain vaiheessa Oy:ksi.

Kukko on Jalon tuotantopäällikkö ja koko idean isä. Kaikki alkoi vajaa vuosi sitten, kun Kukon isän rusetti hajoili isosiskon ylioppilasjuhlissa. Isä pyysi käsistään kätevää poikaansa korjaamaan koristeensa.

Ompelukoneen ääressä istuessaan Kukolla välähti. Edessä oli lukion yrittäjyyslinjan toinen lukuvuosi, ja omaa yritysidea oli haussa. Ensin Kukko pohti toimivansa yksin, mutta syksyllä opettajat kehottivat tiimityöhön.

Anselmi Koivunen työskentelee Jalon eteen toimitusjohtajan tittelillä.

Pian rinnalla olivatkin Koivusen lisäksi markkinointipäällikön titteliä kantava Itäpää ja brändijohtaja Pyykkö. Muiden tavoin Itäpää myöntää, ettei olisi vuosi sitten kuvitellut olevansa mukana rusettibisneksessä.

– Tiesin kuitenkin, että yrityksen on pakko liittyä megatrendeihin kuten kiertotalouteen. Kun kuulin tästä, olin heti messissä, Itäpää kertoo.

Aluksi kolme muuta auttoivat ompelutöistä vastannutta Kukkoa käytännön työssä.

– Leikattiin ja silitettiin kankaita iltakahdeksaan saakka. Seuraavana aamuna sitten taas piti olla kahdeksalta takaisin koulussa, Koivunen kuvaa alkuinnostusta.

Elmo Pyykkö on Jalo NY:n brändijohtaja. Pyykkö on menestynyt myös soutukisoissa.

Homma järkeistyi, kun tuotanto siirrettiin Nokian Väliasema ry:lle, joka edistää pitkäaikaistyöttömien paluuta työelämään. Rusetit valmistuvatkin nyt – yhteiskuntavastuun näkökulma huomioiden – kokeneiden ompelijoiden käsissä.

– Minulla olikin jo 400 neulanpistoa sormissa, Kukko naurahtaa.

Jalo NY kerää materiaalinsa muun muassa kirpputoreilta. Tarkoitus on varmistaa, että rusettiin päätyvä kangas on tiensä päässä. Periaate on tiukka.

– Emme voi taata, että olemme materiaalin loppukäyttäjiä, jos joku asiakas tuo meille Marimekon kangasta, Pyykkö linjaa.

Nyt Jalo-nelikko keskittyy tuotekehittelyyn ja 40–50 euroa maksavien rusettiensa markkinointiin. Ja verkostoitumiseen.

– Harva 17-vuotias tekee yhteistyötä Roope Salmisen kanssa, Koivunen kehaisee.

Milana Itäpää on kilpapyöräilyäkin menestyksekkäästi harrastava Jalon markkinointipäällikkö.

Tähän saakka Tampereen kupeessa sijaitseva Ylöjärvi tunnetaan ehkä parhaiten Eppu Normaali -yhtyeen kotina. Aika näyttää, millaisen kilpailijan Akun tehdas ruseteista saa.

Kilpailijan – vai sittenkin yhteistyökumppanin? Jos Salminen, niin miksei myös Syrjä?

– Onhan meillä ollut Eppu-mallisto mielessä, Koivunen myöntää.