Megatähtien promoottori Kalle Keskinen alkaa tuoda suojamaskeja Kiinasta Suomeen – näin hän aikoo vakuuttua niiden laadusta

Promoottori Kalle Keskinen tuo yleensä Suomeen Kanye Westin kaltaisia tähtiä, mutta nyt suojavarusteita.

Promoottori Kalle Keskinen, 39, ei aikaillut uuden bisneksen käynnistämisessä, kun tapahtumien järjestäminen loppui äkisti. Keskisen yhtiö Loud N`Live Promotions Oy perusti uuden aputoiminimen ja myy nyt suojavarusteita sairaala- ja siviilikäyttöön.

Koronavirusepidemia lopetti yhden Keskisen bisneksen toistaiseksi, mutta antoi uuden.

Keskisen mukaan kyse on yhtiön pelastustoimenpiteestä.

– Tämä tehtiin, että saatiin henkilökunta pidettyä töissä, kun oma toimintamme on jäissä. Vielä ei ole ketään jouduttu lomauttamaan, hän kommentoi IS:lle.

Loud N`Live Promotions Oy on päätoimialansa osalta samassa tilanteessa kuin muut suomalaiset tapahtumajärjestäjät: kevään tapahtumien jatkoksi myös kesän festivaalit on peruttu. Kyse on miljoonien eurojen liikevaihdon nollaantumisesta.

Keskisen yhtiön piti järjestää kesä-heinäkuussa muun muassa Iskelmä-festivaali Vantaalle, Saaristo Open Kaarinaan ja Seinäjoen Vauhtiajot. Osa tapahtumista pyritään siirtämään loppukesälle, osa ulkomaisten esiintyjien konserteista ensi vuoteen.

Keskinen suree omien tapahtumien siirtymisten ja peruuntumisten kotikaupunkinsa tilannetta.

– Seinäjoki elää kesätapahtumista. Meidän Vauhtiajojemme lisäksi täällä on vuosittain Provinssi ja Tangomarkkinat – ja ne kaikki osuvat kesä-heinäkuuhun, jolloin ei festivaaleja järjestetä. Lisäksi tänä vuonna Kuninkuusravien piti olla Seinäjoella. Kaikki meni. Teemme kaikkemme, että Vauhtiajot saadaan siirrettyä elokuulle.

”Testattuja suojia”

Kalle Keskinen pelkää, että häneen henkilöityvä Promask Finland yhdistetään paljon julkisuutta saaneisiin, kyseenalaisiin ja nyt jopa rikosepäilyjen kohteena oleviin suojakauppoihin. Keskinen tuomittiin 2015 ehdolliseen vankeuteen ja liiketoimintakieltoon talousrikoksista.

– Meillä on yhteistyökumppani, jolla on 15 vuoden kokemus Kiinan-kaupasta – ja oma toimisto Kiinassa. He ostavat tuotteita, joissa on CE-merkintä, eli ne ovat Euroopan markkinoille hyväksyttyjä, Keskinen sanoo.

– Yhteistyökumppani on liikesalaisuus. Mutta sanotaan näin, että olen tutustunut liki 20 vuoden promoottoriuran aikana lukemattomiin ihmisiin. Minulle ehdotetaan paljon yhteistyötä, tähän lähdin mukaan.

Maksusekaannuksia ei Keskisen mukaan voi olla luvassa.

– Maksu suoritetaan vasta, kun tuote on saapunut maahan ja testattu vielä täällä VTT:llä. Emme edellytä ennakkomaksua sairaaloilta tai valtion omistamilta yhtiöiltä, Keskinen sanoo.

Hänen yhtiöllään on maskien hankkimiseksi Suomeen myös ulkopuolinen rahoittaja.

Toistaiseksi Suomeen on saatu mallikappaleet myyjille. Ensimmäiset erät suojavarusteita asiakkaille ja Seinäjoelle perustettavaan omaan varastoon saadaan Keskisen mukaan lähiviikkoina.