”Se tuli kuin hyökyaalto” – Talouden äkkipysäys vei sarjayrittäjän lääkäriin ja terapeutille

Koronan aiheuttama talouskriisi iski noin 30 yrityksessä mukana olevaan Ilkka Lavakseen ennen kokemattoman kovaa.

– Lääkäri sanoi, että soita ambulanssi, ja mene heti Peijaksen päivystykseen, muistelee sarjayrittäjä ja City Digital Groupin toimitusjohtaja Ilkka Lavas.

Nelikymppinen Lavas on ehtinyt urallaan kokea jo vuoden 2001 nettikuplan puhkeamisen ja taantuman. Silti koronan aiheuttama talouden seisahdus iski paljon kokeneeseen yrittäjään ennen kokemattoman kovaa.

Lavas suostuu kertomaan kokemuksistaan, koska uskoo, että Suomessa on paljon yrittäjiä, joiden elämää korona on tänä keväänä järkyttänyt.

– On vähintään 10 000 yrittäjää ja varmaan puoli miljoonaa työntekijää kotona, jotka saattaa olla ahdistuneina. Jos yksikin ajattelee, että hänen pitää soittaa kaverille ja pyytää apua, että pelastuisi, niin tämä juttu on sen arvoinen. Ja väitän, että heitä on paljon enemmän kuin me tiedämme, Lavas pohtii.

Lavas on mukana noin 30 yrityksessä, joihin kuuluvat muun muassa Suomi24, Deitti.net, City-lehden järjestämä ravintolatapahtuma SYÖ!-viikot.

– Kun yli 10 hengen kokoontumiset kiellettiin, se kolahti kaikkeen, Lavas toteaa.

– Laskin, että seitsemässä yrityksessä tämä iski joihinkin niin kovaa, että 90 prosenttia myynnistä hävisi viikossa.

Mieltä painoi huoli yritysten ja työntekijöiden selviämisestä. Samalla kun omat yritykset olivat kriisissä, useissa yrittäjätapahtumissa esiintynyt Lavas sai myös satoja puheluita ja avunpyyntöjä muilta yrittäjiltä.

– Se tuli kuin hyökyaalto, en muista niistä ajoista paljoakaan. Paljon meni kuin sumussa, ja toimin kuin robotti, muistelee Lavas maaliskuuta.

Kolmen viikon ajan hän nukkui huonosti. Välillä huono olo purkautui itkuna.

– En silloin huomannut itse sitä tilannetta, kunnes yhtenä sunnuntaiaamuna heräsin aamuneljältä, ja sydän pampatti aivan täysiä.

Lavas oli kuullut, että sydämen hakkaaminen kovaa jo aamulla on stressireaktion tunnusmerkkejä. Vielä yhden unettoman yön jälkeen hän otti yhteyttä lääkärille, joka neuvoi ilmoittautumaan heti hakeutumaan päivystykseen tai soittamaan ambulanssin.

– Mietin monta minuuttia, että voiko tämä olla totta, onko tämä näin vakava tilanne, hän kertoo.

– Olen selvinnyt monesta kriisistä. Oli aika rankka paikka myöntää, että nyt on aika hakeutua hoitoon ja hakea apua.

Lääkäri mittasi verenpaineen ja pulssin, kertoi diagnoosiksi empatiaherkän hermoston ylireaktion ja määräsi muun muassa sydämen sykettä rauhoittavan lääkityksen.

Lavas on nyt noin parin viikon ajan rauhoittanut elämäänsä, ja vähentänyt tekemistä esimerkiksi irtisanoutumalla monen yrityksen hallituksesta.

– Olen mietiskellyt asioita paljon, tehnyt sen minkä jaksan, koettanut olla mahdollisimman paljon tekemättä mitään, liikkunut paljon, Lavas kertoo.

Lääkäri varasi hänelle myös heti tapaamisen psykoterapeutille.

– Luulen että minulla on jotain käsittelemättömiä ajatuksia 2001-lamasta, ja ne pelot tulivat nyt pintaan, Lavas arvioi.

– Sen takia ajattelin, että käyn terapeutilla niin kauan kuin mahdollista, noin vuoden parin jakson. Ei tämmöinen sattumalta tule.

Lavas on myös pyrkinyt puhumaan tilanteestaan mahdollisimman avoimesti, vaikka se ei aluksi pelottikin. Palaute esimerkiksi Facebookissa ja Suomen Yrittäjien verkkosivuilla julkaistuun juttuun on ollut kuitenkin kannustavaa.

– Moni on myös pyytänyt apua, mutta olen useille joutunut sanomaan, ettei oma jaksamiseni nyt ole sitä tasoa, että pystyisin auttamaan, Lavas kertoo.

– Paras neuvo minulle on ehkä ollut sama kuin lentokoneessa, eli ensin happinaamari itselle ja sitten toiselle. Jos ei itse jaksa, niin ei pysty auttamaan muitakaan.

Lavas kertoo myös oppineensa, ettei avun pyytämistä kannata hävetä.

– Kymmenet tuhannet yrittäjät ovat samassa tilanteessa, on tärkeää puhua avoimesti jaksamisesta ja stressistä, hän toteaa.

Hän neuvoo muita yrittäjiä myös tunnistamaan stressin ja burnoutin oireet.

– Ensimmäinen oire on, jos heräilee yöllä. Jos aamulla herää sydän pamppaillen, pitää ottaa tila vakavasti ja ottaa yhteyttä lääkäriin, Lavas sanoo.

– Ja kannattaa soittaa vaikka heti jollekin, jonka kanssa voi puhua, ja vaihtaa kuulumisia. Silloin on joku jolle soittaa, jos päälle tulee paha tilanne.