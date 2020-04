Yrittäjä, haluatko työttömyysturvaa? Toimi näin: aikaa on vuorokausi!

Koronaepidemian runtelemien yrittäjien on mahdollista saada takautuvasti työttömyysturvaa, jos ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon huomiseen mennessä.

Valtioneuvosto muistuttaa, että yrittäjillä on vuorokausi aikaa hakea työmarkkinatukea. Tukea voi saada työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, jos yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään 15.4.2020.

Kaikkiaan työmarkkinatukea voidaan maksaa tämän vuoden kesäkuun loppuun asti.

Tuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa per yrittäjänä työskentelevä henkilö.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Yritystoiminnan muodolla ei ole tuen kannalta merkitystä, eikä se edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Valtioneuvoston mukaan prosessi menee näin:

Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

Nopeimmin työnhakijaksi ilmoittaudutaan TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. TE-palveluiden verkkosivuilla on julkaistu omat yrittäjille suunnatut ohjeet työnhakijaksi ilmoittautumisesta.

Kela rakentaa parhaillaan yrittäjien työttömyysturvan hakemiseen verkkohakemusta ja se tulee käyttöön tämän viikon lopulla.